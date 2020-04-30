Пт, 1.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

На хуторе Тагавялья хлеб и торт можно забрать бесконтактно из старого улья

На хуторе Тагавялья заказанную продукцию можно забрать совершенно бесконтактно.

ФОТО: Вальве Нийне

"Drive-in у помоста для молочных бидонов", или сделанный из старого улья продуктовый шкаф у ворот хутора Тагавялья, - это место, где покупатель бесконтактно получает заказанные у хозяйки хлеб, караск или пирожные.

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Выпечка хозяйки хутора Тагавялья Вильве Нийне уже давно хорошо известна в Вирумаа и даже за его пределами. Ее заказывали как частные лица, так и учреждения и предприятия - просто полакомиться или в больших количествах на праздники. Кто-то сам ездил на хутор забирать заказ, кому-то хозяева доставляли товар на дом.

После введения чрезвычайного положения крупные заказы исчезли, поэтому пришлось что-то придумывать, чтобы выжить.

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