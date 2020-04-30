На хуторе Тагавялья хлеб и торт можно забрать бесконтактно из старого улья

ДОСТУПНО ДЛЯ

Выпечка хозяйки хутора Тагавялья Вильве Нийне уже давно хорошо известна в Вирумаа и даже за его пределами. Ее заказывали как частные лица, так и учреждения и предприятия - просто полакомиться или в больших количествах на праздники. Кто-то сам ездил на хутор забирать заказ, кому-то хозяева доставляли товар на дом.