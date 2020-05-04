Платная парковка в Нарва-Йыэсуу действует уже с 1 мая, хотя обещали отсрочку

Расставленные в курортном центре Нарва-Йыэсуу дорожные знаки напоминают водителям автомашин, что платить за парковку посредством СМС нужно уже с первого дня мая: 3 евро в день, первые 30 минут бесплатно. В то же самое время официальный городской веб-сайт сообщает, что период платной парковки начнется только 15 мая. Причем для иллюстрации на городском сайте использовано изображение дорожного знака с датой опять же 1 мая.

Эксперимент "Северного побережья" показал, что 3-евровая дневная плата, следующая из требования дорожного знака, благополучно принимается оператором парковки, несмотря на заявленную местными властями отсрочку начала сезона.

"Северное побережье" попыталось прояснить ситуацию по опубликованному телефонному номеру парковочной информации, однако сетевой оператор сообщил, что данный номер недоступен.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что сезон платной парковки начался с 1 мая, но контроль за выполнением правил начнется с 15 мая.

- Уже были единичные случаи (покупки парковочных билетов) на сутки, и есть довольно много тех, кто берут на сезон, - добавил он.

Ильин подтвердил, что формально - по правилам - платить за парковку в центре Нарва-Йыэсуу нужно уже сейчас, с начала мая. "Но контроля за этим не будет до 15-го".

- Это как в поговорке про то, что если не стерегут, то воровать можно - но нет, воровать нельзя, - образно объяснил мэр.

По словам Ильина, такая путаница возникла не из-за чрезвычайного положения в республике, а исключительно из-за взаимоотношений с оператором парковки - предприятием "Europark". Там, как рассказал мэр, не могли определиться - заключать договор с Нарва-Йыэсуу напрямую или через обслуживаемый ими город Пярну.

- Мы подписали договор еще в начале апреля, потом была тишина, и вот буквально за неделю до наступления мая они нам позвонили и сказали, что мы должны заключить договор с городом Пярну. Мы заключили договор с Пярну, а так как оставалась только неделя, то мы решили отодвинуть проверку (выполнения правил парковки) до 15 мая. Но, в принципе, регистрироваться, оплачивать либо просить об освобождении от платной парковки на сезон можно уже сейчас, - сказал Ильин.

Сезонная парковочная плата введена в курортном Нарва-Йыэсуу с 2006 года. Правило платной парковки распространяется на исторический центр Нарва-Йыэсуу. Бесплатно парковать свои автомобили предлагается зарегистрированным местным жителям.