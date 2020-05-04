Андреа Эйхе снова стал старейшиной Люганузеской волости

Через неделю после того, как Люганузеское волостное собрание путем вотума недоверия сняло с должности прежнего председателя собрания Дмитрия Дмитриева и выбрало вместо него входящего в противоположный лагерь Ристо Линдеберга, сменился и волостной старейшина: им стал набравший 11 голосов за и семь против Андреа Эйхе.

Взять под контроль коронавирус и открыть детсад

Эйхе стал волостным старейшиной в срочном порядке после того, как его предшественник Виктор Рауам, который на предыдущем заседании получил вотум недоверия, в прошлый понедельник вместе со своим волостным управлением подал в отставку. Отставка волостной управы совпала с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в волости. Поскольку волостной старейшина является руководителем кризисной комиссии и в сложной ситуации волость осталась без исполнительной власти, было созвано внеочередное заседание волостного собрания.

Взять под контроль вспышку коронавирусной инфекции - первая и самая большая задача недавно утвержденного в должности старейшины Эйхе. "Я уже провел долгий телефонный разговор с руководителем ида-вируской кризисной комиссии, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги для разрешения ситуации", - сказал Эйхе через час после утверждения в должности.

В Кивиыли на данный момент два очага коронавируса. Инфекция распространяется в одном семействе, где в больших семьях заразились более 20 человек. В позапрошлую пятницу коронавирус подтвердился у одного работника детсада. Теперь заболевание подтвердилось у еще одного детсадовского работника.

- Наша первоочередная задача - зафиксировать перемещения детсадовских работников и членов их семей, чтобы мы знали, в каком направлении вирус может распространиться дальше, а также открыть детсад, так как для некоторых людей, в том числе работников передовой, детсад крайне необходим, - сказал Эйхе.

Согласно действующему решению, детсад закрыт до 8 мая, но помещения продезинфицированы и готовы к приему детей. Чтобы открыть в детсаду дежурную группу, требуется найти работников на замену тем, которые находятся дома на карантине. "Мы не можем отвести детей в другие детсады, так как они уже контактировали с очагом опасности, но мы могли бы задействовать в Кивиыли работников других детсадов", - отметил Эйхе.

Люганузеская волость уже сообщила, что откроет волостные спортивные площадки не раньше 18 мая, также волость не разрешает проводить тренировки на свежем воздухе. "Мы хотим избежать рисков. У нас нет возможностей открыть спортивные площадки, так как их нужно дезинфицировать после каждого использования", - сказал старейшина, отметив, что это сказалось бы и на волостном кошельке.

Продолжат без помощника старейшины

Памятуя о волостном кошельке, Эйхе также не станет замещать пост помощника старейшины. Занимавший эту должность до сих пор бывший мэр Пюсси Энно Мягар покинул ее вместе с Виктором Рауамом. В волостное управление Эйхе, правда, входит Крисли Калдару, которая занимала должность помощника в бытность Эйхе старейшиной, но она не является наемным членом волостного управления.

Наряду с Калдару в волостную управу Эйхе входят также Анне Йыэсаар, Ану Неэдо и Кристель Кютт. Вероятно, к ним добавится еще один член волостной управы, а должность помощника старейшины выведут из структуры по меньшей мере до выборов в органы местного самоуправления.

Зарплату Эйхе утвердили в размере 2500 евро, это один из самых низких окладов среди руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа. Оклад председателя волостного собрания составит половину от зарплаты волостного старейшины.