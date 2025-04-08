На химическом производстве в Кивиыли ночью произошел пожар

Спасатели в ночь на 8 апреля, в 02.46, получили вызов в город Кивиыли на улицу Туру - на территорию "Kiviõli Keemiatööstus". Там рядом с реактором произошло возгорание. Работники предприятия к тому моменту уже начали тушение локального пожара с помощью огнетушителей, так что основной огонь был вскоре потушен.