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На химическом производстве в Кивиыли ночью произошел пожар

Кивиылиское химическое производство.
Кивиылиское химическое производство. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На Кивиылиском сланцехимическом производстве ночью случилось возгорание, которое полностью ликвидировали в течение трех часов.​

Спасатели в ночь на 8 апреля, в 02.46, получили вызов в город Кивиыли на улицу Туру - на территорию "Kiviõli Keemiatööstus". Там рядом с реактором произошло возгорание. Работники предприятия к тому моменту уже начали тушение локального пожара с помощью огнетушителей, так что основной огонь был вскоре потушен.

Спасатели со своей стороны проверили место возгорания и приступили к охлаждению вентиляционных труб, так как огонь распространился и туда.

Инцидент завершился полностью в 05.54. В спасательных работах участвовали пожарные команды из Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви.

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