На химическом производстве в Кивиыли ночью произошел пожар

На Кивиылиском сланцехимическом производстве ночью случилось возгорание, которое полностью ликвидировали в течение трех часов.
Спасатели в ночь на 8 апреля, в 02.46, получили вызов в город Кивиыли на улицу Туру - на территорию "Kiviõli Keemiatööstus". Там рядом с реактором произошло возгорание. Работники предприятия к тому моменту уже начали тушение локального пожара с помощью огнетушителей, так что основной огонь был вскоре потушен.
Спасатели со своей стороны проверили место возгорания и приступили к охлаждению вентиляционных труб, так как огонь распространился и туда.
Инцидент завершился полностью в 05.54. В спасательных работах участвовали пожарные команды из Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви.