Спортивные площадки открыли не во всех городах Ида-Вирумаа

В понедельник днем на спортивной площадке на Пуру теэ в Йыхви мы встретили двух девятиклассников Йыхвиской школы Артура и Мартина, старательно выполнявших комплекс упражнений на тренажерах. Ребята были в масках и имели с собой дезинфицирующие жидкости.

- Тренируемся для себя, наконец-то разрешили и погода хорошая, - радуются пацаны. - Надоело дома сидеть. Мы не боимся заразиться, потому что соблюдаем все меры предосторожности - маски надели и с собой есть дезинфицирующие средства.

Очередей к тренажерам пока нет, но, возможно, появятся.

Руководитель кризисной комиссии, йыхвиский волостной старейшина Макс Каур сказал, что в понедельник утром комиссия приняла решение об открытии площадок со вторника. В Йыхви откроют и тренажерные, и детские площадки. Но повсеместно будет по-прежнему действовать правило 2+2.

- В городе спокойная обстановка, ни одного зараженного коронавирусом - хочу поблагодарить йыхвисцев, которые выполняют все условия и рекомендации во время карантина, - подчеркнул он. - С учетом этого, а также по многочисленным просьбам родителей и депутатов мы решили открыть все площадки. Конечно же, они будут регулярно дезинфицироваться, в соответствии с распоряжением Юри Ратаса. Все средства для этого в городе имеются, а заниматься этой работой станет патруль, созданный из чиновников для помощи полиции во время ЧС, им поручат также эту работу.

В Кохтла-Ярве все еще закрыты

Председатель кохтла-ярвеской кризисной комиссии, мэр города Людмила Янченко сказала, что они приняли решение отложить открытие площадок еще на некоторое время.

- Солидарны с Таллинном и пока не станем открывать тренажерные и тем более детские площадки, - объясняет она. - Подождем стабилизации вспышки заболеваемости в Кивиыли, все-таки Кохтла-Ярве находится близко. Дезинфицирующие средства у нас есть, люди, которые могут выполнять эту работу, тоже, но решили, что правильнее не рисковать и еще немного потерпеть.