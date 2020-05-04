Спортивные площадки открыли не во всех городах Ида-Вирумаа

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас на прошлой неделе отдал распоряжение об открытии тренажерных площадок под открытым небом с условием их ежедневной дезинфекции. Надзор за соблюдением требований должно осуществлять местное самоуправление. Однако воспользовались послаблением режима чрезвычайного положения не все города Ида-Вирумаа.
В понедельник днем на спортивной площадке на Пуру теэ в Йыхви мы встретили двух девятиклассников Йыхвиской школы Артура и Мартина, старательно выполнявших комплекс упражнений на тренажерах. Ребята были в масках и имели с собой дезинфицирующие жидкости.
- Тренируемся для себя, наконец-то разрешили и погода хорошая, - радуются пацаны. - Надоело дома сидеть. Мы не боимся заразиться, потому что соблюдаем все меры предосторожности - маски надели и с собой есть дезинфицирующие средства.
Очередей к тренажерам пока нет, но, возможно, появятся.
Руководитель кризисной комиссии, йыхвиский волостной старейшина Макс Каур сказал, что в понедельник утром комиссия приняла решение об открытии площадок со вторника. В Йыхви откроют и тренажерные, и детские площадки. Но повсеместно будет по-прежнему действовать правило 2+2.
- В городе спокойная обстановка, ни одного зараженного коронавирусом - хочу поблагодарить йыхвисцев, которые выполняют все условия и рекомендации во время карантина, - подчеркнул он. - С учетом этого, а также по многочисленным просьбам родителей и депутатов мы решили открыть все площадки. Конечно же, они будут регулярно дезинфицироваться, в соответствии с распоряжением Юри Ратаса. Все средства для этого в городе имеются, а заниматься этой работой станет патруль, созданный из чиновников для помощи полиции во время ЧС, им поручат также эту работу.
В Кохтла-Ярве все еще закрыты
Председатель кохтла-ярвеской кризисной комиссии, мэр города Людмила Янченко сказала, что они приняли решение отложить открытие площадок еще на некоторое время.
- Солидарны с Таллинном и пока не станем открывать тренажерные и тем более детские площадки, - объясняет она. - Подождем стабилизации вспышки заболеваемости в Кивиыли, все-таки Кохтла-Ярве находится близко. Дезинфицирующие средства у нас есть, люди, которые могут выполнять эту работу, тоже, но решили, что правильнее не рисковать и еще немного потерпеть.
К сожалению, оградительные ленты на площадках быстро срывают и иногда там можно видеть и детей, и подростков. Тем более что весенняя погода с каждым днем лучше. "Эти игры - на совести их родителей, - считает мэр. - Дату открытия площадок сейчас назвать не берусь - как покажет обстановка, но надеюсь, что ждать недолго".