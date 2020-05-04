Из самоуправлений Ида-Вирумаа наиболее щедро платит зарплату своим руководителям Кохтла-Ярве

С месячной зарплатой 4320 евро первое место в уездном рейтинге зарплат самоуправленческих руководителей делят мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель городского собрания Рийна Иванова. Самоуправленческие деятели Кохтла-Ярве занимают в первой десятке этого рейтинга целых семь мест.

Из руководителей других самоуправлений Ида-Вирумаа в первую десятку наряду с кохтлаярвесцами вошли лишь мэр Нарвы Алексей Евграфов (основной оклад 4000 евро), старейшина Йыхвиской волости Макс Каур и старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар (у обоих основной оклад 3600 евро).

По сумме общего заработка за прошлый год к уровню зарплат руководителей города Кохтла-Ярве приблизился Тауно Выхмар, так как Алутагузеское волостное собрание в прошлом году дважды решило выплатить ему премию за результативную работу в размере зарплаты за один месяц. Первое решение приняли в феврале за работу в 2018 году, второе - в декабре за работу в 2019 году.

В сравнении с мэрами других городов Эстонии Людмила Янченко занимает третье место по размеру основного оклада, уступая только мэру Таллинна Михаилу Кылварту (6100 евро) и мэру Тарту Урмасу Клаасу (4500 евро). В Нарве, где численность населения больше, чем в Кохтла-Ярве, основной оклад мэра Алексея Евграфова составляет 4000 евро, основная зарплата мэра Пярну Ромека Козенкраниуса - 3375 евро.

Зарплата премьер-министра Юри Ратаса составляет 6662 евро.