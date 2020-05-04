Из самоуправлений Ида-Вирумаа наиболее щедро платит зарплату своим руководителям Кохтла-Ярве

Среди самоуправлений Ида-Вирумаа наиболее щедро тратит деньги налогоплательщиков на зарплаты руководителей город Кохтла-Ярве, следует из обнародованных Министерством финансов данных о зарплатах чиновников по состоянию на 1 апреля.
С месячной зарплатой 4320 евро первое место в уездном рейтинге зарплат самоуправленческих руководителей делят мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель городского собрания Рийна Иванова. Самоуправленческие деятели Кохтла-Ярве занимают в первой десятке этого рейтинга целых семь мест.
Из руководителей других самоуправлений Ида-Вирумаа в первую десятку наряду с кохтлаярвесцами вошли лишь мэр Нарвы Алексей Евграфов (основной оклад 4000 евро), старейшина Йыхвиской волости Макс Каур и старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар (у обоих основной оклад 3600 евро).
По сумме общего заработка за прошлый год к уровню зарплат руководителей города Кохтла-Ярве приблизился Тауно Выхмар, так как Алутагузеское волостное собрание в прошлом году дважды решило выплатить ему премию за результативную работу в размере зарплаты за один месяц. Первое решение приняли в феврале за работу в 2018 году, второе - в декабре за работу в 2019 году.
В сравнении с мэрами других городов Эстонии Людмила Янченко занимает третье место по размеру основного оклада, уступая только мэру Таллинна Михаилу Кылварту (6100 евро) и мэру Тарту Урмасу Клаасу (4500 евро). В Нарве, где численность населения больше, чем в Кохтла-Ярве, основной оклад мэра Алексея Евграфова составляет 4000 евро, основная зарплата мэра Пярну Ромека Козенкраниуса - 3375 евро.
Зарплата премьер-министра Юри Ратаса составляет 6662 евро.
Рейтинг основных окладов самоуправленческих деятелей Ида-Вирумаа (по состоянию на 1 апреля 2020 года)
1-2. Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве, 4320 евро
1-2. Рийна Иванова, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания, 4320 евро
3. Алексей Евграфов, мэр Нарвы, 4000 евро
4-7. Нина Алексеева, вице-мэр Кохтла-Ярве, 3780 евро
4-7. Виталий Бородин, вице-мэр Кохтла-Ярве, 3780 евро
4-7. Вийве Кесккюла, вице-мэр Кохтла-Ярве, 3780 евро
4-7. Денис Вершинин, вице-мэр Кохтла-Ярве, 3780 евро
8-9. Макс Каур, старейшина Йыхвиской волости, 3600 евро
8-9. Тауно Выхмар, старейшина Алутагузеской волости, 3600 евро
10. Анна Генералова, городской секретарь Кохтла-Ярве, 3500 евро
11-15. Юлле Лепассаар, помощник мэра Кохтла-Ярве по Ярвеской, Сомпаской и Кукрузеской частям города, 3000 евро
11-15. Тийт Лиллеметс, помощник мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города, 3000 евро
11-15. Наталия Абель, помощник старейшины Йыхвиской волости, 3000 евро
11-15. Алексей Наумкин, помощник старейшины Йыхвиской волости, 3000 евро
11-15. Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, 3000 евро
16-22. Юри Сайя, Нарвское горуправление, директор департамента развития и экономики города Нарвы, 2911 евро
16-22. Елена Васильева, директор Нарвского департамента социальной помощи, 2911 евро
16-22. Юллар Кальюсте, городской секретарь Нарвы, 2911 евро
16-22. Кайе Энно, директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования, 2911 евро
16-22. Виктория Лутус, заведующая отделом культуры Нарвской горуправы, 2911 евро
16-22. Елена Скулачева, директор Нарвского департамента городского хозяйства, 2911 евро
16-22. Елена Голубева, директор Нарвского департамента финансов, 2911 евро
23-24. Кайре Соомер, помощник старейшины Алутагузеской волости, 2800 евро
23-24. Олег Кузнецов, помощник старейшины Алутагузеской волости, 2800 евро
25-26. Эве Эаст, старейшина Тойлаской волости, 2750 евро
25-26. Тынис Калберг, мэр Силламяэ, 2750 евро