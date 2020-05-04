Ревизионную комиссию собрания возглавил руководитель фирмы, прервавшей строительство променада

"Terre Ehitus" выиграла тендер на строительство в 2018 году и приступила к работам, однако весной 2019 года не стала их продолжать, сославшись на разногласия с волостным управлением. Голос Графа помогал коалиции Центристской партии и избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" оставаться у власти в Йыхви. После того как волостная управа потребовала от Графа продолжить работы, Граф приостановил действие своих депутатских полномочий.

Затем волостная управа заключила с "Terre Ehitus" соглашение о расторжении договора на таких условиях, что отказалась даже от требования к обеспечению гарантийных обязательств на выполненные работы и не воспользовалась возможностью потребовать неустойку. В соответствии с соглашением, подписанным Максом Кауром, волостное управление согласилось заплатить "Terre Ehitus" вдобавок к плате за выполненные работы еще около 35000 евро, компенсировав в числе прочего расходы фирмы на юридическую помощь. После этого Граф вернулся в волостное собрание и остался в лагере коалиции. Сейчас Граф входит во фракцию избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu".