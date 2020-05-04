Ревизионную комиссию собрания возглавил руководитель фирмы, прервавшей строительство променада

Йыхвиская коалиция в четверг выбрала новым председателем ревизионной комиссии волостного собрания неоднократно менявшего фракции Романа Графа. Последний обрел широкую известность в связи с тем, что возглавляемая им фирма "Terre Ehitus" в прошлом году прервала строительство нового отрезка йыхвиского променада и музыкальной площадки, из-за чего строительные работы на объекте, который должен был быть готов к прошлому сентябрю, идут до сих пор.
"Terre Ehitus" выиграла тендер на строительство в 2018 году и приступила к работам, однако весной 2019 года не стала их продолжать, сославшись на разногласия с волостным управлением. Голос Графа помогал коалиции Центристской партии и избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" оставаться у власти в Йыхви. После того как волостная управа потребовала от Графа продолжить работы, Граф приостановил действие своих депутатских полномочий.
Затем волостная управа заключила с "Terre Ehitus" соглашение о расторжении договора на таких условиях, что отказалась даже от требования к обеспечению гарантийных обязательств на выполненные работы и не воспользовалась возможностью потребовать неустойку. В соответствии с соглашением, подписанным Максом Кауром, волостное управление согласилось заплатить "Terre Ehitus" вдобавок к плате за выполненные работы еще около 35000 евро, компенсировав в числе прочего расходы фирмы на юридическую помощь. После этого Граф вернулся в волостное собрание и остался в лагере коалиции. Сейчас Граф входит во фракцию избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu".
Председатели ревизионной комиссии в Йыхвиском волостном собрании часто меняются. Избранная на эту должность не далее как в ноябре Тамара Пылевина из избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" спустя менее полугода решила ее покинуть.