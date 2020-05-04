Ахтмеский дом для людей с психическими нарушениями должен быть готов к осени

Госпредприятие "Hoolekandeteenused" строит в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве двухэтажное здание, в котором смогут проживать до 24 человек с особыми потребностями. На прошлой неделе на стройке состоялся праздник стропил.

По старой традиции

- Праздник стропил - это старинная традиция, отмечающая достижение зданием полной высоты. По традиции венок должен снять владелец дома, для которого это действие не упрощают: венок висит высоко и, чтобы снять его, необходимо умение обращаться с рабочим инструментом. В ответ владелец угощает строителей, - сказал директор в сфере недвижимости АО "Hoolekandeteenused" Карл Мянд.

В здании на улице Салу, 15 будет четыре квартиры, в каждой - по шесть спален, гостиная и подсобные помещения. Тут будут проживать люди, нуждающиеся в круглосуточной поддержке. Кроме того, "Hoolekandeteenused" имеет в Ахтмеской части города четыре квартиры, ставшие домом для десяти клиентов. "Проживающие в квартирах люди гораздо самостоятельнее, опорное лицо поддерживает их только в дневное время", - пояснил Мянд.

АО "Hoolekandeteenused" строит сейчас дома квартирного типа для людей с особыми психическими потребностями также в Пыльтсамаа и Пайде. "В домах поселятся люди из этих же регионов, до сих пор вынужденные проживать в специальных попечительских домах общежитского типа вдали от родных мест", - сказала руководитель по связям с общественностью АО "Hoolekandeteenused" Катрин Пяргамяэ.

Сотни клиентов ждут своей очереди

Создание новых домов связано с реорганизацией специальных учреждений опеки советских времен, проводимой при поддержке фонда регионального развития Евросоюза. Вместо комбинатов на несколько сотен мест создаются вписывающиеся в местную жилую среду дома поменьше.

- Люди должны жить не в институтах, а в домах, - отметила Пяргамяэ.

За девять лет новое жилье обрели более 1100 человек, проживавших до этого в больших специальных попечительских домах. Такое жилье нужно построить еще примерно для 600 клиентов.