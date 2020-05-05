ОДИН ВОПРОС: Мешает ли обращение защитников климата в суд подготовке к строительству завода масел?

- Сейчас мы не планируем вносить какие-либо изменения. Подготовка к проведению тендеров на строительство завода идет, и мы надеемся приступить к строительным работам уже в конце года.

Разумеется, мы следим за тем, примет ли суд эту жалобу в производство и что будет дальше. "Eesti Energia" в своей деятельности исходит из действующего в стране законодательства, одобренных государственных программ развития и поставленных собственником целей. Эстония - правовое государство, и мы считаем, что в случае данной практики в правовом государстве у нас нет причины бояться судебных повесток.