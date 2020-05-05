Ср, 6.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Вируском батальоне новый дом получат солдаты и бронетехника

Старый облик Вируского батальона отступает перед новым. За прошедшие годы в военный городок инвестировано более 20 миллионов евро, и еще пару лет в батальоне будут активно вестись строительные работы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Вируском батальоне, где уже идет строительство новой казармы, в мае приступят к возведению ангаров для техники. Менее чем за десять лет в военный городок инвестировали более 20 миллионов евро.

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В ближайшее время ТОО "Revin Grupp" начнет строительные работы, в ходе которых в йыхвиском военном городке возведут новые ангары для техники, а также обновят построенную в 2008 году столовую. Именно строительство столовой и стало там одной из первых крупных инвестиций. Всего в йыхвиский военный городок инвестировали за это время более 20 миллионов евро.

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