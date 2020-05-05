В Вируском батальоне новый дом получат солдаты и бронетехника

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В ближайшее время ТОО "Revin Grupp" начнет строительные работы, в ходе которых в йыхвиском военном городке возведут новые ангары для техники, а также обновят построенную в 2008 году столовую. Именно строительство столовой и стало там одной из первых крупных инвестиций. Всего в йыхвиский военный городок инвестировали за это время более 20 миллионов евро.