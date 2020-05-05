Нина Негласон считает свое судебное дело политическим

На закончившемся вчера в Вируском уездном суде так называемом процессе врачей обвиняемая в коррупционных преступлениях член Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что все обвинение политически мотивировано и для обвинения ее самой и проходившей по делу вместе с ней Тийу Сепп никаких доказательств у прокуратуры не имелось.
Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала в своем последнем слове, что в жизни она следует принципу, согласно которому ничего бесплатно получать она не хочет, и что ничего бесплатно она не брала.