Ср, 6.05.2020
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Нина Негласон считает свое судебное дело политическим

Нина Негласон (на переднем плане) и Тийу Сепп во время всего судебного следствия отрицали свою вину. Прокурор тоже значительно сократил обвинение в ходе процесса. Теперь для суда настало время принять решение.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На закончившемся вчера в Вируском уездном суде так называемом процессе врачей обвиняемая в коррупционных преступлениях член Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что все обвинение политически мотивировано и для обвинения ее самой и проходившей по делу вместе с ней Тийу Сепп никаких доказательств у прокуратуры не имелось.

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Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала в своем последнем слове, что в жизни она следует принципу, согласно которому ничего бесплатно получать она не хочет, и что ничего бесплатно она не брала.

Обвинила нынешнюю йыхвискую власть 

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