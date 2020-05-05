Нина Негласон считает свое судебное дело политическим

Нина Негласон (на переднем плане) и Тийу Сепп во время всего судебного следствия отрицали свою вину. Прокурор тоже значительно сократил обвинение в ходе процесса. Теперь для суда настало время принять решение.

На закончившемся вчера в Вируском уездном суде так называемом процессе врачей обвиняемая в коррупционных преступлениях член Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что все обвинение политически мотивировано и для обвинения ее самой и проходившей по делу вместе с ней Тийу Сепп никаких доказательств у прокуратуры не имелось.