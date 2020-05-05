ПЕРЕДОВИЦА: Дело о коррупции, которое ждет ответов

Завершившийся в понедельник в Вируском уездном суде судебный процесс над бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Ниной Негласон, предлагающим в волости услуги здравоохранения ТОО "Corrigo" и его руководителем Тийу Сепп должен дать некоторые ответы в части шкалы критериев коррупции.
Однако эта история разоблачения коррупции, которая началась два с половиной года назад с задержания трех известных в Йыхви женщин и удостоилась пристального внимания общественности, со временем подрастеряла свой размах. Год назад прокуратура отказалась от обвинения в отношении бывшего руководителя социальной службы Сирли Таммисте, констатировав, что для него не было основания. На процессе прокурор Калмер Каськ отметил лишь, что "включение Сирли Таммисте в круг подозреваемых, безусловно, было достойной сожаления ошибкой".
Следующим сильным ударом для обвинения стала необходимость отказаться от утверждения, что Негласон предпочитали другим врачам, обеспечивая ей большую нагрузку и заработок.
Что касается остальной части обвинения, то представленные прокуратурой факты оставляют весьма широкий простор для толкования. Можно ли трактовать рентгеновский снимок, за который Негласон сама заплатила, как необоснованную выгоду и взятку? Защищала ли Негласон интересы "Corrigo", когда проголосовала за сдачу ТОО волостных помещений в аренду за плату, в то время как само предприятие хотело получить эти помещения на условиях нулевой аренды? Остается ли в силе устная договоренность о стоимости ухода за свекровью Негласон и после изменения прейскуранта, или сохранение цены сразу означает взятку? Ответы на эти вопросы, трактуя закон и прислушиваясь к своей интуиции, теперь должен дать суд.