ПЕРЕДОВИЦА: Дело о коррупции, которое ждет ответов

Однако эта история разоблачения коррупции, которая началась два с половиной года назад с задержания трех известных в Йыхви женщин и удостоилась пристального внимания общественности, со временем подрастеряла свой размах. Год назад прокуратура отказалась от обвинения в отношении бывшего руководителя социальной службы Сирли Таммисте, констатировав, что для него не было основания. На процессе прокурор Калмер Каськ отметил лишь, что "включение Сирли Таммисте в круг подозреваемых, безусловно, было достойной сожаления ошибкой".

Что касается остальной части обвинения, то представленные прокуратурой факты оставляют весьма широкий простор для толкования. Можно ли трактовать рентгеновский снимок, за который Негласон сама заплатила, как необоснованную выгоду и взятку? Защищала ли Негласон интересы "Corrigo", когда проголосовала за сдачу ТОО волостных помещений в аренду за плату, в то время как само предприятие хотело получить эти помещения на условиях нулевой аренды? Остается ли в силе устная договоренность о стоимости ухода за свекровью Негласон и после изменения прейскуранта, или сохранение цены сразу означает взятку? Ответы на эти вопросы, трактуя закон и прислушиваясь к своей интуиции, теперь должен дать суд.