На капремонт дорог Кохтла-Ярве потратит более двух миллионов евро

Кохтла-Ярвеское горуправление объявило конкурс по капитальному ремонту асфальта на городских дорогах, предложений ждут до 24 мая. "Проблемных мест в городе очень много, и каждый год приходится делать выбор - как всегда, прежде чем принять решение, мы подробно изучали ситуацию, обсуждали в комиссиях", - подчеркнул вице-мэр Денис Вершинин.

Около миллиона евро власти готовы потратить на завершение капремонта улицы Лехола, который начали делать в прошлом году. Дождется преобразования многострадальный участок дороги вдоль домов №21, №22 на бульваре Эстония, приведут в порядок дорогу возле Ахтмеской основной школы. В Ярвеской части отремонтируют участки на Мыйза теэ, 7, Пярна, 37, улицу Вильде - от Ярвекюла теэ до Тууслари, улицу Ноорте - от перекрестка улицы Пярна до Айа, часть на улице Эндла от Вахтраского центра до поворота на парковку, полностью преобразится улица Пионеэри, а также дорожки около детсада "Аленушка" и государственной гимназии. "В поставке также указана улица Синивооре вдоль домов №3 и №7, но так как там есть сложности для производства работ из-за старых шахт, в конкурс мы поставили, но посмотрим, что удастся там сделать", - заметил Денис Вершинин.

Отдельный конкурс объявлен на реконструкцию участка внутридворовой дороги, пролегающей от дома №9 до дома №15 на Кескаллеэ. Помимо ремонта дорожного полотна здесь предстоят строительство парковочных стоянок, реконструкция уличного освещения и решение проблемы с отводом ливневых вод.

11 мая вскроют конверты фирм, претендующих на проведение работ по капремонту улицы Уус-Техазе (на эту работу город в прошлом году получил около миллиона проектных денег), - участок от старого города до первого поворота к "Järve Biopuhastus" должны привести в порядок уже в текущем году.