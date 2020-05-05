Торговые центры откроются 11 мая

В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2 и обеспечивать безопасность работников и клиентов, сообщила 5 мая пресс-служба Минэкономики.

С 11 мая в торговых центрах разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания (в том числе с возможностью поесть на месте). При этом продолжает действовать ограничение, согласно которому потребление еды на месте должно заканчиваться не позднее 22:00, чтобы предотвратить вечерние скопления людей.

Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты и пр., пока останутся закрытыми.

Посетителям торговых центров настоятельно рекомендуется носить защитную маску или прикрывать нос и рот. Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.