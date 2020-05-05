Ср, 6.05.2020
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Торговые центры откроются 11 мая

Йыхвиский "Pargi keskus".

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Правительственная комиссия по предложению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса приняла решение возобновить работу торговых центров с определенными ограничениями с 11 мая, сообщает портал rus.err.ee.

В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2 и обеспечивать безопасность работников и клиентов, сообщила 5 мая пресс-служба Минэкономики.

С 11 мая в торговых центрах разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания (в том числе с возможностью поесть на месте). При этом продолжает действовать ограничение, согласно которому потребление еды на месте должно заканчиваться не позднее 22:00, чтобы предотвратить вечерние скопления людей.

Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты и пр., пока останутся закрытыми.

Посетителям торговых центров настоятельно рекомендуется носить защитную маску или прикрывать нос и рот. Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.

Торговые центры запрещено посещать людям с симптомами заболеваниями.

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