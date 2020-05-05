9 Мая без шествий и митингов, но праздник состоится

Массовых мероприятий у памятников и на площадях, в концертных залах нынче не будет. "Ветераны относятся к этому с пониманием, рассуждают трезво, что жизнь и здоровье - это сегодня важно, - отмечает руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко. - Наша организация поздравит каждого ветерана, а это живущие в Кохтла-Ярве и волости Йыхви 27 фронтовиков, 24 человека, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, и 165 человек, которые были малолетними узниками концлагерей. Подготовили для ветеранов продуктовые пакеты и на этой неделе доставим их домой".

К 75-летию Победы подготовлена фотовыставка, которая отражает жизнь этой ветеранской организации. Здесь есть также фотографии, сделанные при освобождении концлагерей, документальные кадры фронтовых фотокорреспондентов. Разместить все это планировалось в галерее на первом этаже горуправления, но ситуация пока не позволяет это сделать. Выставку перенесли до лучших времен в виртуальный филиал Белого зала Музея сланца.

Перешли в виртуальное пространство

Подготовка к празднику и его проведение во многом сегодня перешли в виртуальное пространство. Нарвский союз ветеранов при активном участии и поддержке Генерального консульства России в Нарве, портала "Славия" провел конкурс на лучшее исполнение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне. Все желающие могли записать исполнение произведения на видео и выставить его на специально созданной странице в "Фейсбуке".

По словам члена оргкомитета по проведению конкурса Ларисы Олениной, участие приняли более ста человек, самому младшему из которых два года, а самому старшему 85 лет. Большинство участников - из Нарвы, Силламяэ, Таллинна, но немало откликов получили из других стран - России, Финляндии, Турции, Марокко, Израиля, Туниса, Иордании. Посмотреть и послушать участников конкурса можно на портале www.slavia.ee.

А непосредственно 9 мая оргкомитет Нарвы предлагает несколько совместных акций. В 12.00 - флешмоб: всем, независимо от того, где вы в этот момент находитесь, нужно включить на телефоне, компьютере, других средствах связи и общения песню "День Победы", спеть вместе с исполнителями, поздравляя друг друга троекратным ура!

ЛАРИСА ОЛЕНИНА:

Участие в конкурсе на лучшее исполнение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, в "Фейсбуке" приняли более ста человек, самому младшему из которых два года, а самому старшему 85 лет.

В 12.10 всем можно посмотреть концерт, который специально подготовили и записали нарвские известные певцы, на порталах stena.ee, seti.ee, tema.ee, slavia.ee, в "Фейсбуке" на странице "Мир навсегда". В 14.00 предлагается посмотреть фильм "В бой идут одни старики", который назвали любимым участники опроса, а сразу после окончания фильма можно будет принять участие в викторине, вопросы которой появятся также на странице в "Фейсбуке" "Мир навсегда".

Бессмертный полк растет

- Так сложилось, что День Победы все вместе мы сможем отмечать только в виртуальном мире. Но Бессмертный полк и память о своем солдате - это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами, - отмечает координатор Бессмертного полка в Силламяэ Олег Култаев. - Присоединиться к виртуальному маршу можно, установив рамку "Бессмертный полк - Силламяэ" для своей фотографии в "Фейсбуке". И мысленно мы все равно все вместе пойдем в колонне Бессмертного полка.

По словам Олега, на сайте Бессмертного полка Силламяэ уже около полумиллиона историй о ветеранах. "Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких, - говорит он. - В будущем на основании этих историй будет сделан фотоальбом "Бессмертный полк - Силламяэ".

На портале infosila.ee Олег обратился с предложением внести свой вклад в празднование и таким образом: включить песни Победы в открытые окна, установив на них фотографии ветеранов. Для этого достаточно нажать на значок проигрывателя под опубликованным обращением. Ссылка на радио будет работать 9 мая весь день.

Приносить цветы никто не запрещает