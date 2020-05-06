Чиновники переживают насчет 9 мая на фоне распространения коронавируса

Восточно-Эстонская региональная кризисная комиссия призывает и 9 мая следовать установленным правилам, о чем сообщила руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Евгения Парв.

По ее словам, председатель комиссии Айлар Хольцманн обращает внимание на то, что чрезвычайное положение продлено до 17 мая включительно, а это означает, что по-прежнему запрещены общественные мероприятия и массовые сборы людей, действует правило 2+2.

О необходимости и впредь сохранять осторожность также высказалась заведующая Идаским отделом Департамента здоровья Марье Муузикус.

- Коронавирус очень заразен, этому подтверждение - недавний случай, когда в Ида-Вирумаа за короткое время из-за общения друг с другом заразились 25 человек. Для людей из группы риска и пожилых эта болезнь может обернуться тяжелым течением, поэтому следует избегать мест скопления народа и общения с людьми, не принадлежащих семейному кругу. Заболевшие представляют опасность заражения еще до проявления симптомов и могут по незнанию передать вирус другим людям. В Ида-Вирумаа, к примеру, есть случай заражения человека из сферы обслуживания в регионе, где неизвестны иные случаи заболевания, что является подтверждением тому, что не следует терять бдительность. Давайте будем заботиться о себе и друг о друге, избегать мест скопления людей, - сказала Муузикус.

В рамках региональной кризисной комиссии выступили накануне 9 мая и руководители местных самоуправлений. Так, мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что воинские могилы и монументы открыты для посещения, но необходимо держать дистанцию 2 метра и не собираться более двух человек.

- Нарвская городская управа организует 9 мая работу добровольцев рядом с памятными местами. Добровольцы помогут людям следовать ограничению 2+2, - сообщил Евграфов.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг тоже сказал о соблюдении правил.

- В течение почти двух месяцев мы сократили наши контакты и общение, учащиеся учатся дистанционно, мы реже ходим в магазины, держим дистанцию на улицах, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Люди относятся к ограничениям с пониманием, и было бы досадно, если бы из-за одного организованного мероприятия все усилия обнулились и вирус получил новый виток распространения. Давайте потерпим еще, будем избегать людных мест, держать дистанцию и праздновать важные даты в узком семейном кругу! - предложил Калберг.