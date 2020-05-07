Канцлер права: обеды ученикам на дистанционном обучении самоуправление обеспечивает на свое усмотрение

Получившая запрос от родителей учащихся канцлер права Юлле Мадизе разослала самоуправлениям письмо, в котором разъясняет, как предлагать школьные обеды во время дистанционного обучения. После этого йыхвиская оппозиция сделала запрос волостным властям о том, почему сначала учеников кормили только на основании потребности и из какого кошелька эти деньги взяли.
Йыхвиское волостное управление в начале чрезвычайного положения организовало питание для находящихся на домашнем обучении учеников, исходя из потребностей семей, через социальную службу. В середине апреля после вмешательства школьных попечительских советов и членов волостного собрания решили, что организацией питания займутся школы. В результате вместо потребности определяющим стало желание родителя ребенка, и количество получателей продуктов в несколько раз возросло.