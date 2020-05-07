Канцлер права: обеды ученикам на дистанционном обучении самоуправление обеспечивает на свое усмотрение

Получившая запрос от родителей учащихся канцлер права Юлле Мадизе разослала самоуправлениям письмо, в котором разъясняет, как предлагать школьные обеды во время дистанционного обучения. После этого йыхвиская оппозиция сделала запрос волостным властям о том, почему сначала учеников кормили только на основании потребности и из какого кошелька эти деньги взяли.