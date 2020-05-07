Закончим разговоры и начнем действовать

В сланцевой промышленности Ида-Вирумаа опять начались сокращения. Речь идет о третьем кризисе за десять лет, и причина все та же: у сланца и сланцевого масла нет благоприятного рынка.
В конце прошлой недели, когда произошли первые большие сокращения, премьер-министр Юри Ратас отдал, наконец, распоряжение в срочном порядке разработать программу поддержки Ида-Вирумаа. Судя по всем предпосылкам, это будет программой того, как по возможности большей частью оплатить минус в сланцевой промышленности. Но неужели мы действительно настолько глупы, что станем дожидаться следующего кризиса и всерьез ничего не делать по-другому?
Предлагаю 12 идей, как помочь Ида-Вирумаа встать на ноги после кризиса COVID-19. Я буду благодарна всем, кто поддержит меня или будет против. Просто сидеть сложа руки - безответственно.
Во-первых, все люди Эстонии нуждаются в полной информации. Государство действует медленно, постановления и новые порядки затягиваются, время ожидания длинное. Никто не заинтересован в неизвестности.
Во-вторых, всем нужно гарантировать компенсацию зарплаты! Это нечестно, что ПФЛ или работающие в рамках ТОО или договора о долговом праве люди вообще не получат компенсацию, особенно если они платили налог по страхованию от безработицы. В предстоящие месяцы надо поддержать людей, а затем решить, как изменить законодательство таким образом, чтобы в случае будущего кризиса - конечно, надеясь, что его не будет, - подобной ситуации не возникло. Я знаю, что компенсация зарплаты - вещь дорогая, но ведь наши люди тоже дорогие.
В-третьих, поддержка необходима всем предпринимателям, особенно малым. Чем скорее восстановится рабочий процесс, тем лучше.
В-четвертых, наряду с заводом масел надо положить начало и другим крупным проектам. Борьба против строительства завода масел - это напрасная трата времени: правительство приняло решение и в своем решении непреклонно. Однако для создания прибыльных рабочих мест мы нуждаемся в более надежных и дешевых решениях. В конце 2019 года на уездной конференции по развитию самую большую поддержку получила идея создания вблизи электростанций агропарка. По данным прессы, на первый этап агропарка даже 10 миллионов евро не потребуется. Если бы в Силламяэ был пассажирский терминал, то это помогло бы развитию местного туризма. Найдем мы эти 10 миллионов? Нарвский Кренгольм хочет создать творческий городок стоимостью 8 миллионов. Все это - маленькие деньги по сравнению с 280 миллионами на завод масел. К счастью, относительно необходимости развития промышленных парков все придерживаются единого мнения.
В-пятых, разумна дополнительная гарантия "KredЕx" для предприятий, желающих действовать в Ида-Вирумаа. Часто предпринимателям в нашем регионе сложно получить кредит, поскольку недвижимость тут дешевая. Особенно осложнилась ситуация после скандала с отмыванием денег. "KredЕx" мог бы давать банкам дополнительную гарантию. И, конечно же, должен быть бизнес-план, который оценивает банк. Во власти государства запланировать эти деньги для "KredЕx".
Давайте двигаться быстрее - таков мой шестой призыв. Более быстрый интернет на окраинах страны - это не только понимание здешних людей о более хорошей жизни. Необходимо также, чтобы у людей была возможность для более быстрого передвижения. Именно в кризисный период государству было бы разумно инвестировать в строительство шоссе, хотя идавирусцам и доводилось разочаровываться в обещаниях на эту тему. Но мечта о том, чтобы за полтора часа доезжать от Нарвы до Юлемисте, никуда не делась.
Справляющийся с жизнью и лояльный к государству идавирусец - предпосылка преуспевания всей Эстонии.
В-седьмых: этим летом все - в Ида-Вирумаа! Этот призыв можно подкрепить деньгами, но само по себе это будет стоить немного, если каждый местный человек или друг Ида-Вирумаа подставит свое плечо. Давайте все скажем в "Facebook" несколько хороших слов об Ида-Вирумаа, посоветуем, что в этом краю можно посмотреть и чем заняться. В результате местные турпредприниматели получили бы немного работы, хотя, конечно, не при таких ценах, как в прошлом году.
В-восьмых, нужно инициировать программу пособий "KredЕx" для приведения в порядок жилых домов в Ида-Вирумаа. Со своего жилья начинается Эстония. Кто не хотел бы жить в красивом и теплом доме? К сожалению, ида-вируские многоквартирные дома стоят сейчас немного и для них трудно получить реновационное пособие. "KredЕx" мог бы давать тут дополнительную гарантию. И необходимые "KredЕx" деньги может выделить опять же государство.
В-девятых, весь Ида-Вирумаа нуждается в единой модели образования. Ида-Вирумаа - удивительное место, где как эстоно-, так и русскоязычное образование имеется как в детсадах, так и в высших школах. Тем не менее русскоязычные люди уезда находятся в "языковой западне" и к окончанию основной школы не осваивают эстонский язык. Однако русскоязычные дети идут в эстоноязычные детсады и школы добровольно и с радостью. Если государство не пересмотрит вопрос русскоязычного образования, то это придется делать на местах. Это особая мера, ведь она требует не денег, а доброй воли.
В-десятых, местным колледжам нужна программа поддержки. Двадцать лет назад в Ида-Вирумаа спрашивали, почему у нас не могут сохраниться свои высшие школы и для чего нам колледжи университетов? Теперь Ида-Вирумаа невозможно представить без колледжей Таллиннского технического университета и Тартуского университета. Но использовали ли мы потенциал университетов? Очевидно, нет. Выпускники колледжей остаются, скорее, в Ида-Вирумаа. Местное высшее образование более дорогое. Уже 200000 дополнительных евро в год стали бы подспорьем.
В-одиннадцатых: все возможности для помощи самому себе. Такая возможность очень нужна людям, живущим в страхе потерять рабочее место. Желающие без отрыва от своей нынешней работы пройти переобучение должны получить такую возможность.
В-двенадцатых, необходима программа обучения для людей, развивающих местную жизнь. Потребность именно в таком обучении выяснилась в прошлом году, когда Нарва баллотировалась в культурные столицы Европы. Развивающим Ида-Вирумаа местным деятелям надо давать удочку, а не рыбу. Я уверена, что уже 50000 евро в год стали бы большой поддержкой.
Сколько все это стоит? Если государство может в трудные времена содержать производство масла - а другого не остается, - то оно в состоянии изыскать и суммы поменьше, при поддержке которых можно будет претворить эти предложения в жизнь.
Справляющийся с жизнью и лояльный к государству идавирусец - предпосылка преуспевания всей Эстонии.