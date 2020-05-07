Закончим разговоры и начнем действовать

В конце прошлой недели, когда произошли первые большие сокращения, премьер-министр Юри Ратас отдал, наконец, распоряжение в срочном порядке разработать программу поддержки Ида-Вирумаа. Судя по всем предпосылкам, это будет программой того, как по возможности большей частью оплатить минус в сланцевой промышленности. Но неужели мы действительно настолько глупы, что станем дожидаться следующего кризиса и всерьез ничего не делать по-другому?

Предлагаю 12 идей, как помочь Ида-Вирумаа встать на ноги после кризиса COVID-19. Я буду благодарна всем, кто поддержит меня или будет против. Просто сидеть сложа руки - безответственно.

Во-первых, все люди Эстонии нуждаются в полной информации. Государство действует медленно, постановления и новые порядки затягиваются, время ожидания длинное. Никто не заинтересован в неизвестности.

Во-вторых, всем нужно гарантировать компенсацию зарплаты! Это нечестно, что ПФЛ или работающие в рамках ТОО или договора о долговом праве люди вообще не получат компенсацию, особенно если они платили налог по страхованию от безработицы. В предстоящие месяцы надо поддержать людей, а затем решить, как изменить законодательство таким образом, чтобы в случае будущего кризиса - конечно, надеясь, что его не будет, - подобной ситуации не возникло. Я знаю, что компенсация зарплаты - вещь дорогая, но ведь наши люди тоже дорогие.

В-третьих, поддержка необходима всем предпринимателям, особенно малым. Чем скорее восстановится рабочий процесс, тем лучше.

В-четвертых, наряду с заводом масел надо положить начало и другим крупным проектам. Борьба против строительства завода масел - это напрасная трата времени: правительство приняло решение и в своем решении непреклонно. Однако для создания прибыльных рабочих мест мы нуждаемся в более надежных и дешевых решениях. В конце 2019 года на уездной конференции по развитию самую большую поддержку получила идея создания вблизи электростанций агропарка. По данным прессы, на первый этап агропарка даже 10 миллионов евро не потребуется. Если бы в Силламяэ был пассажирский терминал, то это помогло бы развитию местного туризма. Найдем мы эти 10 миллионов? Нарвский Кренгольм хочет создать творческий городок стоимостью 8 миллионов. Все это - маленькие деньги по сравнению с 280 миллионами на завод масел. К счастью, относительно необходимости развития промышленных парков все придерживаются единого мнения.

В-пятых, разумна дополнительная гарантия "KredЕx" для предприятий, желающих действовать в Ида-Вирумаа. Часто предпринимателям в нашем регионе сложно получить кредит, поскольку недвижимость тут дешевая. Особенно осложнилась ситуация после скандала с отмыванием денег. "KredЕx" мог бы давать банкам дополнительную гарантию. И, конечно же, должен быть бизнес-план, который оценивает банк. Во власти государства запланировать эти деньги для "KredЕx".