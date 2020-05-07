Ида-Вируская центральная больница: очереди к врачам-специалистам увеличиваются

Восстановление плановой работы в условиях чрезвычайного положения увеличивает очереди на прием к врачам-специалистам в Ида-Вируской центральной больнице.
Плановый прием в Ида-Вируской центральной больнице проходит по всем специальностям, однако достичь объема работы, сравнимого с обычным, в условиях пандемии не удается. Стационарное, дневное и амбулаторное отделения больницы должны продолжать работу с учетом условий карантина: количество входов в здания ограничено и посещение пациентов в больнице запрещено.
Советуют приходить вовремя
- Мы обслуживаем пациентов в порядке прежней очереди. Поскольку количество визитов, которые пришлось отменить, очень большое, то и очередь к врачам-специалистам или на лечение в больнице значительно увеличилась, - сообщила ответственная сестра поликлинического отделения Ольга Мичуда.
Многие люди из чувства ответственности привыкли приходить к врачу задолго до назначенного времени. Так как количество мест в залах ожидания в центрах здоровья и поликлиниках ограничено для соблюдения правила "2+2", пациента пускают в здание не ранее чем за 15 минут до приема.
- Для соблюдения правила "2+2" просим приходить на прием четко ко времени, то есть не более чем за 15 минут до визита, и соблюдать все указания работников больницы. Благодарим всех, кто относится к новому порядку с пониманием - только совместными усилиями мы сможем предотвратить вторую волну распространения вируса и снизить риски заражения, - сказала Мичуда.
Больница просит родственников больных помочь им с организацией личного транспорта. Вместе с тем обращают внимание на то, что без острой необходимости сопровождающим не разрешается заходить в помещения больницы.
Необходимо заполнить декларацию здоровья
Если у пациента нет симптомов ОРВИ (кашель, боль в горле, насморк, температура более 37,5), то в день приема он должен заполнить декларацию о здоровье. То же самое нужно сделать при повторном визите, даже если это происходит всего лишь несколько дней спустя.
Декларацию о здоровье должны заполнить и те пациенты, которые приходят на обследования или процедуры. Если у пациента есть сопровождающий, то и он должен обязательно заполнить декларацию.
Бланк для декларации можно скачать на домашней странице ИВЦБ на эстонском и русском языках. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.
- Призываем пациентов критически отнестись к оценке своего состояния здоровья и честно отвечать на вопросы медработника по поводу наличия симптомов. Больница предоставляет лечение пациентам с подозрением на COVID-19, но мы должны быть предупреждены, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам больницы и остальным пациентам, - пояснила Мичуда.