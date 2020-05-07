Ида-Вируская центральная больница: очереди к врачам-специалистам увеличиваются

Плановый прием в Ида-Вируской центральной больнице проходит по всем специальностям, однако достичь объема работы, сравнимого с обычным, в условиях пандемии не удается. Стационарное, дневное и амбулаторное отделения больницы должны продолжать работу с учетом условий карантина: количество входов в здания ограничено и посещение пациентов в больнице запрещено.

Советуют приходить вовремя

- Мы обслуживаем пациентов в порядке прежней очереди. Поскольку количество визитов, которые пришлось отменить, очень большое, то и очередь к врачам-специалистам или на лечение в больнице значительно увеличилась, - сообщила ответственная сестра поликлинического отделения Ольга Мичуда.

Многие люди из чувства ответственности привыкли приходить к врачу задолго до назначенного времени. Так как количество мест в залах ожидания в центрах здоровья и поликлиниках ограничено для соблюдения правила "2+2", пациента пускают в здание не ранее чем за 15 минут до приема.

- Для соблюдения правила "2+2" просим приходить на прием четко ко времени, то есть не более чем за 15 минут до визита, и соблюдать все указания работников больницы. Благодарим всех, кто относится к новому порядку с пониманием - только совместными усилиями мы сможем предотвратить вторую волну распространения вируса и снизить риски заражения, - сказала Мичуда.

Больница просит родственников больных помочь им с организацией личного транспорта. Вместе с тем обращают внимание на то, что без острой необходимости сопровождающим не разрешается заходить в помещения больницы.

Необходимо заполнить декларацию здоровья

Если у пациента нет симптомов ОРВИ (кашель, боль в горле, насморк, температура более 37,5), то в день приема он должен заполнить декларацию о здоровье. То же самое нужно сделать при повторном визите, даже если это происходит всего лишь несколько дней спустя.

Декларацию о здоровье должны заполнить и те пациенты, которые приходят на обследования или процедуры. Если у пациента есть сопровождающий, то и он должен обязательно заполнить декларацию.

Бланк для декларации можно скачать на домашней странице ИВЦБ на эстонском и русском языках. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.