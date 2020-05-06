Чиновники правопорядка заставили мужчину убрать свалку

- Отнекиваться не имело смысла, ведь мы предъявили ему доказательства, и "мусорщик" предпочел убрать всю стихийную свалку, что обошлось, конечно же, дешевле, - сказал чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов. - Штраф для физического лица за подобное правонарушение - до 1200 евро. Этот человек в субботу вывез весь мусор и в понедельник утром представил квитанции со свалки - сдано 300 кг.

К сожалению, чистым этот придорожный участок оставался недолго: чиновники отправились проверить исполнение предписания в понедельник днем и увидели, что территория действительно убиралась, но там уже появились новые мешки с мусором - возможно, кто-то "почистил" гаражи. "Поговорили с людьми, которых встретили возле гаражей, и будем наблюдать за этой территорией дальше, тем более что сейчас мы еще больше двигаемся по улицам - ведем патрулирование", - пообещал Корепов.

По словам собеседника, за последнее время чиновниками правопорядка было поймано с поличным несколько нарушителей, но штрафы они не платили, потому что сами убирали мусор - не только свой, но и тот, что находился рядом.