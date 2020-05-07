ПЕРЕДОВИЦА: Дистанционное обучение и туманные сообщения

Министерство, правительственные чиновники, да и самоуправления ведь не заглядывают внутрь учебного процесса, и ситуация в школах, разумеется, различается. Что вообще означает дистанционное обучение? Ясно, что для него используют главным образом интернет и дигитальные решения. Однако четких правил о том, при поддержке каких платформ или решений должна происходить учебная работа, нет. Вот и получается, что кто-то из учителей выставляет задания в среде "Stuudium" или в "E-kool", кто-то проводит уроки через видеоплатформу, кто-то еще каким-то образом отправляет выполняемые в электронном виде работы. Конечно, можно сказать, что все это делает учебный процесс более разнообразным, однако это может создавать и некоторую путаницу.

Очень долго не было известно и то, каким образом закончится учебный год. Пойдут ли дети еще в школу или продолжат учиться дистанционно, а если продолжат, то как долго? Теперь министерство сообщило, что предоставляет решать это самоуправлениям и школам. Здесь тоже начинают сейчас изобретать велосипед, и решения очень различаются в разных школах и самоуправлениях, как можно прочитать в сегодняшнем "Северном побережье". А кое-где еще думают, как поступить.