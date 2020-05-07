Йыхвиский железнодорожный вокзал приведут в порядок, очевидно, через два года

Строительная экспертиза подтвердила, что старое здание йыхвиского вокзала можно реновировать; волость собирается представить государству ходатайство о финансировании, и это предполагает, что уже через два года здание железнодорожного вокзала частично будет снова использоваться.
Йыхвиская волость просила на обновление комплекса вокзала около 400000 евро, представив проект в меру поддержки осуществления стратегии развития уездов (МАТА); после оценки уездов и определения рейтингов от этой суммы осталось чуть меньше 69000 евро.