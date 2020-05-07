Йыхвиский железнодорожный вокзал приведут в порядок, очевидно, через два года

Старый железнодорожный вокзал в Йыхви печально ждет своей участи уже много лет. Из-за слишком жалкого вида здания считалось даже, что привести его в порядок невозможно, однако строительная экспертиза установила, что главные конструкции здания исправны, да и плесени в здании нет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik