Чт, 7.05.2020
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Йыхвиский железнодорожный вокзал приведут в порядок, очевидно, через два года

Старый железнодорожный вокзал в Йыхви печально ждет своей участи уже много лет. Из-за слишком жалкого вида здания считалось даже, что привести его в порядок невозможно, однако строительная экспертиза установила, что главные конструкции здания исправны, да и плесени в здании нет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Строительная экспертиза подтвердила, что старое здание йыхвиского вокзала можно реновировать; волость собирается представить государству ходатайство о финансировании, и это предполагает, что уже через два года здание железнодорожного вокзала частично будет снова использоваться.

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Йыхвиская волость просила на обновление комплекса вокзала около 400000 евро, представив проект в меру поддержки осуществления стратегии развития уездов (МАТА); после оценки уездов и определения рейтингов от этой суммы осталось чуть меньше 69000 евро.

Теперь волость готовится к 19 июня подать в Государственный центр опорных услуг основное ходатайство на эту сумму.

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