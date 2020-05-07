Сланец и сельское хозяйство

Но если рассмотреть претензии к сланцевой промышленности, то окажется, что большую их часть можно перенести и на сельское хозяйство.

Возделывание полей в течение последних ста лет уничтожило девственную природу Эстонии на территории в несколько сотен раз больше той, что заняли сланцевые карьеры, где позднее был высажен лес. Вспомним хотя бы действия одного из наиболее известных разрушителей болот - Андреса из Варгамяэ. Сельское хозяйство - это отрасль экономики, оставляющая большой экологический след. Сельхозмашины, работающие на дизельном топливе, выбрасывают в атмосферу углекислый газ, а коровы - метан. Для борьбы с сорняками поля опрыскивают ядами, удобрения истощают почву и в конце концов попадают в грунтовые воды.

В январе этого года представитель эстонских сельскохозяйственных организаций в Брюсселе Эне Кярнер написала в газете "Äripäev", что увеличение урожайности зерновых в Европе может привести к росту объема выбросов оксида азота, так как на полях разбрасывается навоз, при этом общие объемы выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, согласно прогнозам, к 2030 году должны остаться на уровне, сопоставимом с нынешним. Вместе с тем сланцевая промышленность за последние годы уменьшила количество выбросов в несколько раз.

Вопрос, что больше разрушает здоровье человека - тяжелый труд в хлеву и на поле или на шахтах и электростанциях, это тема для отдельного исследования. Однако известно, что в Ида-Вирумаа большие проблемы со здоровьем возникли в начале века, когда тысячи мужчин в самом расцвете сил одновременно лишились работы, и нервное напряжение рано свело многих из них в могилу.

Как земледельцы во время кризиса пытаются до последнего момента предотвратить отправку своего стада на комбинат, так и сланцевой промышленности, которая была отличной дойной коровой для эстонской экономики, стоит помочь пережить кризисные времена.

Если на шахтах, электростанциях и заводах масел работают постоянные жители Эстонии, то сельское хозяйство превращается во все более мощный миграционный насос, так как без иностранных рабочих коровы остались бы недоены, а урожай - на полях. Если энергетики и шахтеры по уровню зарплат занимают третье-четвертое место вслед за банкирами и инфотехнологами, то сельхозработники находятся в нижней части таблицы.

Доля сланцевой промышленности в валовом внутреннем продукте Эстонии составляет около четырех процентов. Совокупная доля сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности чуть меньше - 3,4 процента. Сельское хозяйство каждый год получает сотни миллионов евро дотаций от налогоплательщиков Европейского союза, в том числе Эстонии. Сланцевая промышленность по большей части справляется самостоятельно, платит государству дивиденды и налоги, а также плату за ресурсы местным волостям, которые за счет этого могли улучшить жизненную среду.