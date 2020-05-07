Курортный Нарва-Йыэсуу готовится к лету с не очень понятными правилами

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Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сообщил, что на днях прошло собрание на тему подготовки города к лету. Было сказано, что отменяются привычные народные празднования - открытие курортного сезона, Яанов день, День рыбака. "Что касается Дня города в августе, то он будет проведен в каком-то другом формате".