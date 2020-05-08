К нему не зарастет народная тропа

Несмотря на то, что из-за чрезвычайного положения все традиционные церемонии в честь Дня Победы в этом году отменены, люди все равно идут почтить память погибших, несут цветы и свечи. И очевидно, не дожидаясь 9 мая, ведь не у всех есть возможность приехать именно в праздничный день. Или по привычке - церемония, которую организует местная ветеранская организация, как правило, в Йыхви проходит 8 мая.

- Это наша история, отец воевал, дядя в 1945 году в Германии в танке сгорел, чуть-чуть до победы не дожил, - рассказали представители трех поколений одной семьи - Вера, Екатерина и Елисей. - Как и многие другие, они души свои положили за нашу мирную жизнь, поэтому мы приходим сюда каждый год, панихиду служим, поминаем. А цветы приносим не только в этот большой праздник - как сердце позовет, так и идем.

Собеседники радуются, что в своих стремлениях не одиноки - здесь почти всегда можно увидеть живые цветы.

Житель Йыхви Юозас Магнис сказал, что тоже приходит к мемориалу каждый год.