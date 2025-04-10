ВНИМАНИЕ! Прогноз предсказывает на ближайшие сутки снегопад и скользкие дороги

Поздним вечером 10 апреля на материковую часть Эстонии с северо-запада придет зона снегопадов, быстро распространяющаяся по всей стране. Также в ночь на пятницу ожидается сильный ветер.

Из-за околонулевых и отрицательных температур воздуха и дорожного покрытия, а также из-за ветра и зимних осадков, дорожные условия значительно осложнятся, что особо отмечает в своем сообщении Департамент транспорта.

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, к утру пятницы, 11 апреля, толщина снежного покрова в центральной и восточной частях Эстонии может достигать до 5 см.

К полудню пятницы осадки на эстонских островах прекратятся, а во второй половине дня они начнут уменьшаться и на материке, начиная с западных регионов, и станут более сырыми.

Департамент транспорта призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность, перед выездом ознакомиться с дорожной обстановкой, выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями и сохранять большую, чем обычно, дистанцию. Также важно помнить, что максимально разрешенная скорость - это не обязательная скорость движения.

Водителям, чьи автомобили уже оснащены летними шинами, рекомендуется не выезжать на дороги в ближайшие сутки. Если отложить поездку невозможно, необходимо запланировать значительно больше времени в пути и быть особенно внимательным за рулем, на что тоже обратил внимание Департамент транспорта.