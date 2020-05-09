ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Алексей Наумкин

Все это - входящие в область ведения муниципального политика Наумкина вопросы, касающиеся сотен йыхвиских семей. Поэтому естественно, что данные темы становятся предметом открытых обсуждений и споров. Задавать вопросы волостным властям и получать от них подробные и содержательные разъяснения - это сегодня нормально и ожидаемо.

Однако вместо того, чтобы давать конкретные ответы, Наумкин забился в угол и ворчит оттуда на задающих вопросы, а также публично объявляет, что поскольку специалисты занимаются этим, то и не нужно ничего говорить, и вообще, пусть каждый занимается своим делом. Помнится, что подобная рекомендация деятелям культуры стала лебединой песней одного бывшего эстонского высокопоставленного политика.