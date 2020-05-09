Вс, 10.05.2020
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В йыхвиском жилом районе хотят запретить ночную продажу алкоголя

Бар "L'Amour" открыт дольше других увеселительных заведений Йыхви, и это значит, что здесь собираются со всего города тогда, когда все остальные питейные заведения уже закрыты. Однако к этому времени гуляки зачастую легче идут на правонарушения, и полиции нередко приходится вмешиваться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхвиском микрорайоне хотят запретить ночную продажу алкоголя из-за одного проблемного бара - соответствующий проект направлен в волостную управу для получения мнения.

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Йыхвиская полиция в письме, отправленном волостному управлению в начале февраля, сообщила о двух проблемных барах и о том, что сравнение зарегистрированных происшествий, имевших место в барах города Йыхви за последние два года, четко показывает, что число правонарушений выросло. В течение 2018 года к бару "Jõhvi Kelder" на Кесквяльяк, 7 полицию по разным причинам вызывали 35 раз, а в прошлом году было зарегистрировано уже 56 сообщений.

Из расположенного в микрорайоне бара "L'Amour" в полицию в 2018 году поступило девять сообщений, в прошлом году - уже двадцать. Большая часть вызовов по адресам, где находятся бары, поступает с трех до пяти часов ночи, и в основном сообщают о насилии.

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