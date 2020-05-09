В йыхвиском жилом районе хотят запретить ночную продажу алкоголя

Йыхвиская полиция в письме, отправленном волостному управлению в начале февраля, сообщила о двух проблемных барах и о том, что сравнение зарегистрированных происшествий, имевших место в барах города Йыхви за последние два года, четко показывает, что число правонарушений выросло. В течение 2018 года к бару "Jõhvi Kelder" на Кесквяльяк, 7 полицию по разным причинам вызывали 35 раз, а в прошлом году было зарегистрировано уже 56 сообщений.