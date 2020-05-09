На улицу Пярна дорожники придут в следующем году

Государство выделило из своего бюджета 552 тысячи евро на ремонт дорог в Кохтла-Ярве, и, по словам вице-мэра Дениса Вершинина, горуправление решило направить эти средства на восстановление многострадальной улицы Пярна, где будет проведен капитальный ремонт самого проблемного участка дороги от Ярвекюла теэ до магазина "Валентин".
- Конкурс госпоставки будем готовить в августе-сентябре, так как сейчас по времени не успеваем, это значит, что работы будут проводиться, скорее всего, в следующем году, - подчеркнул Вершинин.
В текущем году на капремонт городских дорог запланировано инвестировать более 2 миллионов евро, около миллиона проектных денег пойдет на улицу Уус-Техазе, остальное - бюджетные средства, на которые отремонтируют самые проблемные участки дорог в Ахтмеской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве.