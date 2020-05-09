ПЕРЕДОВИЦА: Скорее рациональное решение, чем рука помощи

Здесь важно пояснить, что речь идет не о выплате государством дотаций сланцевым предприятиям, а об уменьшении налоговой нагрузки. Это касается специфических налогов, об обоснованности которых сланцевые предприятия и правительственные учреждения спорят уже много лет. Например, впредь шахтные машины, как и сельхозтехнику, разрешается заправлять дизельным топливом со специальной маркировкой, которое благодаря более низкому акцизу ощутимо дешевле.

По оценке руководителя "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, в данном случае речь идет прежде всего об исправлении ошибок и устранении существовавшей годами несправедливости.

Кроме того, нужно учитывать, что истинная ценность этого пакета помощи зависит от того, как много работы смогут выполнять сланцевые предприятия. Если снизится добыча сланца, то и топлива потратят меньше, если производство электроэнергии резко сократилось, то и золы складируют гораздо меньше, чем в предыдущие годы, на основании которых, очевидно, высчитана предполагаемая сумма уменьшения плат. К тому же наибольшую выгоду из этих мер извлечет принадлежащий самому государству концерн "Eesti Energia".

Так что это не столько рука помощи, сколько рациональное решение. Для государства имеет смысл сократить налоговую нагрузку на сланцевые предприятия, чтобы они не остановились. Когда они работают, то платят в государственный и местные бюджеты в виде налогов сумму примерно в десять раз больше той, что будет недополучена из-за налоговых послаблений. На плечи государства не лягут затраты на решение огромных социальных проблем, которые сопутствовали бы остановке этих предприятий.