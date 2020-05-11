Каскадный фонтан в Кохтла-Ярве до осени, скорее всего, не включат

Конкурс на проведение работ выиграла эстонская фирма "ProSystem", городскому бюджету это обойдется свыше 20 тысяч евро. Строители уже приступили к работе - сняли каменную облицовку, шлифуют стенки чаши. Внутренние системы сооружения в порядке, но сильно разрушилась отделка из искусственного камня. К сожалению, производители работ не смогут выполнить заказанный объем быстро.

- Каскадный фонтан появился на городской площади во время реконструкции Кескаллеэ, которая проводилась около десяти лет назад, - рассказал вице-мэр Денис Вершинин. - Последние годы постоянно приходилось подклеивать плитку, что-то подмазывать, но состояние объекта становилось все хуже, поэтому было принято решение полностью заменить облицовку чаши. Казалось бы, не такой большой срок, но на его состояние повлияли не только капризы эстонской погоды, но и некоторые горожане, не умеющие беречь красоту, - подростки катались здесь на скейтах, прыгали, отчего на краях чаши появлялись трещины и сколы. К слову, сейчас подобное можно видеть и на лестнице Кохтла-Ярвеского центра культуры - скачут на скейтах по ступенькам.