Каскадный фонтан в Кохтла-Ярве до осени, скорее всего, не включат

Городские фонтаны в Кохтла-Ярве ожили уже в начале мая, но самый новый в городе каскадный фонтан, расположенный возле здания горуправления, пока сухой и освежиться около него нынешним летом вряд ли получится - здесь начали ремонт.
Конкурс на проведение работ выиграла эстонская фирма "ProSystem", городскому бюджету это обойдется свыше 20 тысяч евро. Строители уже приступили к работе - сняли каменную облицовку, шлифуют стенки чаши. Внутренние системы сооружения в порядке, но сильно разрушилась отделка из искусственного камня. К сожалению, производители работ не смогут выполнить заказанный объем быстро.