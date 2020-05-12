Больше всего людей 9 мая собралось в старом городе Кохтла-Ярве и у танка в Нарве

В Ида-Вирумаа 9 мая больше всего людей собралось у памятников в честь Второй мировой войны, чтобы отметить День Победы, в старом городе Кохтла-Ярве и у танка в Нарве; в Нарва-Йыэсуу задержали мужчину, который устроил "салют" из стартового пистолета.
Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал, что полиция наблюдала за местами сбора людей, и можно сказать, что день прошел спокойно. "Со стороны полиции выставили дополнительный ресурс, да и местные самоуправления помогли добровольцами и чиновниками по охране порядка", - отметил Андреев.