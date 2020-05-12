Больше всего людей 9 мая собралось в старом городе Кохтла-Ярве и у танка в Нарве

Больше всего людей собралось у памятника с танком у реки Нарва, и полиции пришлось неоднократно напоминать им о правилах карантина.

В Ида-Вирумаа 9 мая больше всего людей собралось у памятников в честь Второй мировой войны, чтобы отметить День Победы, в старом городе Кохтла-Ярве и у танка в Нарве; в Нарва-Йыэсуу задержали мужчину, который устроил "салют" из стартового пистолета.