Терье Раттур: Нельзя допустить гибели спа

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что выход из коронакризиса и смягчение ограничений будут происходить на научной основе. Владельцы спа желают знать, на какие научные обоснования опирается правительство, если открыть спа собираются разрешить только в конце июля или начале августа?
Премьер-министр поставил также цель: как можно быстрее восстановить экономику. При чрезвычайном положении турсектор первым ощутил самый сильный удар, потеряв более 90 процентов обычного дохода.
В ситуации, когда границы закрыты, а столичные отели сотнями сокращают работников, у турсектора спа-регионов тоже мало шансов снова запрыгнуть в поезд, поскольку известно, что внутренний турист тоже не повысит заполняемость заведений размещения, если их спа будут закрыты.
Если другие сектора снова заработают не сегодня завтра, то кризис в турсекторе продлится в общем 4,5 месяца. В то же время часть ограничений снята: людям из группы риска разрешено ходить в церковь, с этой недели можно посещать попечительские дома и дневные центры, маленькими группами можно участвовать в школьной работе, снова открылись торговые центры.
Туризм играет важную роль в общем экономическом развитии Эстонии, поскольку происходящее на рынке туризма тесно связано с другими секторами экономики. Доля туриндустрии в эстонских ВВП и занятости населения составляет с учетом косвенных влияний около 8 процентов.
Объединяющий около половины действующих в Эстонии спа Союз спа обратился в конце апреля к правительству с запросом о том, почему турсектор, закрывшийся первым, открывают в последнюю очередь. Постоянные затраты во входящих в Союз спа и закрытых сейчас банях, спа, спортклубах, бассейнах и аквацентрах составляют 476000 евро в месяц. Если добавить сюда остальные спа Эстонии, то эта сумма вырастет до миллиона евро.
Сейчас без работы оказались более 90 процентов работников спа-отелей, то есть около 3000 человек, которых ждет сокращение. Чтобы предотвратить его, Союз спа хочет продолжения выплаты поддержки зарплаты через кассу по безработице.
Министр финансов Мартин Хельме говорил, что решения о продлении выплаты поддержки зарплаты еще нет и с его принятием подождут до конца мая. Однако владельцы спа-центров не могут ждать до конца мая, им уже сегодня нужна ясность, чтобы знать, нужно ли сокращать людей, и если да, то сколько. Доля расходов на персонал составляет 35-50 процентов расходов на деятельность.
Министр социальных дел Танель Кийк объясняет самое позднее открытие спа тем, что с точки зрения народного здоровья и гигиены они являются самыми инфекционно опасными местами. В то же время, по оценке члена научного совета по COVID-19 профессора Ирьи Лутсар, вирус не выдерживает хлорированной воды бассейнов. Она добавила, что если кто-то отправится в спа или бассейн в одиночку или очень маленькой компанией, то проблем не возникнет, однако эти места привлекают много народа, а коронавирус является вирусом социальных контактов. К спа относятся также бани, где тоже может распространяться вирус. "Может быть, финская баня с температурой 100 градусов и убивает вирус, но влажные 40-градусные бани более опасны", - добавила она.
Кто ответит за доведение до банкротства целого туристического сектора?
Как просто запретить что-то, вместо того чтобы поискать возможности, как привести оказание услуг в соответствие со строгими требованиями кризисного времени. Особенно в ситуации, когда осенью прогнозируют вторую волну вируса - таким образом, летом соблюдение адаптированных правил в спа дало бы хотя бы небольшую передышку.
Я инициировала среди имеющих спа и аквацентры заведений размещения Ида-Вирумааского кластера туризма (50 членов) опрос, чтобы определить способность наших спа ввести в своих аквацентрах более строгие условия, согласующиеся с чрезвычайным положением.
Собранную информацию мы отправили 8 мая правительству с сообщением, что быстрое поэтапное открытие спа необходимо. Все крупнейшие спа Ида-Вирумаа ("Toila Spa", "Noorus Spa Hotel", "Noorus SpaInn", "Meresuu Spa", "Narva-Jõesuu Tervisespaa", "Mäetaguse Mõisa Hotell & SPA") в состоянии обеспечить меры предосторожности: оставить открытыми для посещения только 80-градусные бани; обслуживать поначалу только размещенных в отеле клиентов, организовать соблюдение принципа 2+2; пускать в спа только по одному человеку на каждые 8 квадратных метров, закрывать спа два раза в день на получасовые перерывы на дезинфекцию, измерять температуру у посетителей отеля перед посещением спа.
8 мая от советника по туризму Министерства экономики и коммуникаций поступила информация, что Департамент здоровья разработал обновленные инструкции для предприятий размещения, общепита и розничной торговли, но, к сожалению, не для спа. Интересно, неужели они ищут научные обоснования того, почему это необходимо? Их нет, спросите, пожалуйста, у Ирьи Лутсар!
Министр социальных дел Танель Кийк прокомментировал в воскресенье при посредничестве ERR безнадежные речи руководителей спа-предприятий словами, что в течение мая будут пересмотрены возможные поддержки. Но ни слова не сказал о применении особых мер.
Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел опасается среди прочего повышения налогов. Однако и он не говорит о применении особых мер. Почему готовы, скорее, продолжить поддержку и повысить налоги, вместо того чтобы Департамент здоровья в срочном порядке разработал вместе со спа меры для безопасной организации работы спа?
Я обращаюсь к правительству: доверяйте своему народу - он не побежит сломя голову в спа; доверяйте своим предпринимателям - они готовы адаптировать свои услуги к мягкому выходу из кризиса и ужесточить свой внутренний распорядок.
Я хочу спросить у правительства, кто ответит за доведение до банкротства целого туристического сектора - за 4,5-месячный простой, в течение которого, по состоянию на сегодняшний день, компенсируют двухмесячный фонд зарплаты в объеме 70% и первым расторопным ходатаям раздадут безвозмездную государственную помощь? В размере максимум 60000 евро в месяц, что, конечно, не покроет действительные расходы. Ведь потерянные доходы достигнут в это же время миллионов евро.
Прошу не говорить, дескать, дождемся конца мая и тогда посмотрим. Мы должны сегодня знать, откроем ли мы спа с применением особых мер с 1 июня или же будут компенсироваться зарплаты до начала августа.