Терье Раттур: Нельзя допустить гибели спа

Премьер-министр поставил также цель: как можно быстрее восстановить экономику. При чрезвычайном положении турсектор первым ощутил самый сильный удар, потеряв более 90 процентов обычного дохода.

В ситуации, когда границы закрыты, а столичные отели сотнями сокращают работников, у турсектора спа-регионов тоже мало шансов снова запрыгнуть в поезд, поскольку известно, что внутренний турист тоже не повысит заполняемость заведений размещения, если их спа будут закрыты.

Если другие сектора снова заработают не сегодня завтра, то кризис в турсекторе продлится в общем 4,5 месяца. В то же время часть ограничений снята: людям из группы риска разрешено ходить в церковь, с этой недели можно посещать попечительские дома и дневные центры, маленькими группами можно участвовать в школьной работе, снова открылись торговые центры.

Туризм играет важную роль в общем экономическом развитии Эстонии, поскольку происходящее на рынке туризма тесно связано с другими секторами экономики. Доля туриндустрии в эстонских ВВП и занятости населения составляет с учетом косвенных влияний около 8 процентов.

Объединяющий около половины действующих в Эстонии спа Союз спа обратился в конце апреля к правительству с запросом о том, почему турсектор, закрывшийся первым, открывают в последнюю очередь. Постоянные затраты во входящих в Союз спа и закрытых сейчас банях, спа, спортклубах, бассейнах и аквацентрах составляют 476000 евро в месяц. Если добавить сюда остальные спа Эстонии, то эта сумма вырастет до миллиона евро.

Сейчас без работы оказались более 90 процентов работников спа-отелей, то есть около 3000 человек, которых ждет сокращение. Чтобы предотвратить его, Союз спа хочет продолжения выплаты поддержки зарплаты через кассу по безработице.

Министр финансов Мартин Хельме говорил, что решения о продлении выплаты поддержки зарплаты еще нет и с его принятием подождут до конца мая. Однако владельцы спа-центров не могут ждать до конца мая, им уже сегодня нужна ясность, чтобы знать, нужно ли сокращать людей, и если да, то сколько. Доля расходов на персонал составляет 35-50 процентов расходов на деятельность.

Министр социальных дел Танель Кийк объясняет самое позднее открытие спа тем, что с точки зрения народного здоровья и гигиены они являются самыми инфекционно опасными местами. В то же время, по оценке члена научного совета по COVID-19 профессора Ирьи Лутсар, вирус не выдерживает хлорированной воды бассейнов. Она добавила, что если кто-то отправится в спа или бассейн в одиночку или очень маленькой компанией, то проблем не возникнет, однако эти места привлекают много народа, а коронавирус является вирусом социальных контактов. К спа относятся также бани, где тоже может распространяться вирус. "Может быть, финская баня с температурой 100 градусов и убивает вирус, но влажные 40-градусные бани более опасны", - добавила она.