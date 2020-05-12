Йыхвиский народный бег нынче, вероятно, не состоится

Член правления НКО "Jesp" Аллан Валк сказал, что для проведения забега у волости попросили поддержку в размере 5500 евро, которая покрыла бы менее половины бюджета одного из отличительных мероприятий Йыхви, однако волость была согласна вложить лишь 2500 евро. "При столь скудной поддержке, к сожалению, невозможно организовать мероприятие на качественном уровне. А устраивать такое мероприятие просто для галочки тоже никак не годится. В прошлые годы мы и так покрывали большую часть бюджета за свой счет и при поддержке друзей. Теперь, когда волость уменьшила свой вклад, мы не видим смысла продолжать", - сказал он.