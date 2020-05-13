Набросившегося на полицейских мужчину отправили на время следствия за решетку

6 мая в 04.45 полиция получила вызов в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где шумные мужчины употребляли алкоголь и дрались. Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев объяснил, что находившиеся в квартире мужчины не подчинились распоряжению полицейских покинуть квартиру и оказали сопротивление. "Поскольку перед этим в квартире произошла драка, то полицейские хотели доставить двух 30-летних мужчин в отделение для дальнейших действий. Однако мужчины проявили агрессию и ударили 39-летнего и 20-летнего патрульных полицейских, приехавших по вызову", - сказал Андреев.

Правонарушителей задержали, в их отношении было начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей применение насилия в отношении представителя власти.

- Хотя в этом инциденте полицейские не получили серьезных повреждений, речь идет все же о крайне тяжком преступлении, причем отягчающим обстоятельством является и то, что у взятых под стражу мужчин имеется четыре действующих уголовных наказания. Любое насилие в отношении любого человека недопустимо, - подчеркнул Андреев.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, она ходатайствовала об аресте одного мужчины, поскольку он неоднократно наказывался в уголовном порядке и сохраняется угроза, что он вновь совершит преступление. "В последний раз мужчина наказывался в конце февраля и данное преступление он совершил во время испытательного срока. Это ярко демонстрирует, что, несмотря на свои прежние наказания, правильных выводов он не сделал", - отметила Загорец.