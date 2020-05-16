Сб, 16.05.2020
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Взрослые выливают на бумагу то, что есть в душе

Юрий Хорев, Елена Беляева и Анастасия Паалонен пришли в зал, чтобы рассказать о выставке в прямой трансляции.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во вторник в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась годовая итоговая выставка картин студийцев Юрия Хорева - представлено около трех десятков работ от девяти авторов. Открытие было виртуальным, но с 18 мая в зал можно будет прийти и посмотреть картины - экспозиция продлится до 30 мая.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Впервые в истории Белого зала состоялось виртуальное открытие реальной экспозиции. Трансляция велась онлайн в "Фейсбуке" и в "Zuum", руководитель студии Юрий Хорев, а также Анастасия Паалонен и Елена Беляева провели небольшую экскурсию по картинам и рассказали о занятиях в студии. 

Эта коллекция уже была представлена в галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств, но посмотреть ее мало кто успел: на следующий день после открытия было объявлено чрезвычайное положение и двери учебных заведений закрылись. Поэтому сейчас, когда музеям разрешено открыть двери посетителям, ее перевезли сюда. 

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