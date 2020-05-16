Взрослые выливают на бумагу то, что есть в душе

Во вторник в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась годовая итоговая выставка картин студийцев Юрия Хорева - представлено около трех десятков работ от девяти авторов. Открытие было виртуальным, но с 18 мая в зал можно будет прийти и посмотреть картины - экспозиция продлится до 30 мая.
Впервые в истории Белого зала состоялось виртуальное открытие реальной экспозиции. Трансляция велась онлайн в "Фейсбуке" и в "Zuum", руководитель студии Юрий Хорев, а также Анастасия Паалонен и Елена Беляева провели небольшую экскурсию по картинам и рассказали о занятиях в студии.