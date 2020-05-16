Взрослые выливают на бумагу то, что есть в душе

Впервые в истории Белого зала состоялось виртуальное открытие реальной экспозиции. Трансляция велась онлайн в "Фейсбуке" и в "Zuum", руководитель студии Юрий Хорев, а также Анастасия Паалонен и Елена Беляева провели небольшую экскурсию по картинам и рассказали о занятиях в студии.

Эта коллекция уже была представлена в галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств, но посмотреть ее мало кто успел: на следующий день после открытия было объявлено чрезвычайное положение и двери учебных заведений закрылись. Поэтому сейчас, когда музеям разрешено открыть двери посетителям, ее перевезли сюда.