Чт, 14.05.2020
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Обвиняемый по делу о несчастном случае на Аувереской электростанции приговорен к условному наказанию

Место несчастного случая: из расположенного в этом здании бункера на людей обрушились сотни тонн сланцевой золы.

ФОТО: Eesti Energia

Тартуский окружной суд приговорил к условному заключению человека, которого прокурор обвинил в несчастном случае на производстве, имевшем место более пяти лет назад на Аувереской электростанции, находившейся тогда в стадии строительства.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Несчастье произошло днем 6 января 2015 года, когда со строившейся еще Аувереской электростанции в центр тревоги поступило первоначальное сообщение об утечке газа на станции. Однако когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что произошел несчастный случай, связанный с золой, и сотрудники спасательной команды электростанций уже начали вызволять пострадавших.

Восемь пострадавших

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