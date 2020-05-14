Обвиняемый по делу о несчастном случае на Аувереской электростанции приговорен к условному наказанию

Несчастье произошло днем 6 января 2015 года, когда со строившейся еще Аувереской электростанции в центр тревоги поступило первоначальное сообщение об утечке газа на станции. Однако когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что произошел несчастный случай, связанный с золой, и сотрудники спасательной команды электростанций уже начали вызволять пострадавших.