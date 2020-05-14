Чт, 14.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Подделавший данные тахографа поляк получил 11 дней ареста

Уставший водитель фуры представляет большую опасность на дороге, поскольку авария с участием большого грузовика может иметь очень тяжкие последствия. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

6 мая на обочине шоссе Йыхви - Тарту в волости Алутагузе задержали водителя грузовика, 32-летнего гражданина Польши, который манипулировал данными тахографа и получил наказание в виде 11 дней ареста и штрафа.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам руководителя группы патрулирования Идаской префектуры Анники Эльм, 6 мая полицейские заметили стоящий на обочине грузовик, водитель которого возился между тягачом и прицепом. "Полицейским эти действия показались странными и у них возникло подозрение, что водитель может устанавливать или снимать с датчика скорости, находящегося на коробке передач, приспособление, которое может изменять показания тахографа", - сказала Эльм.

Установил на датчик магнит

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ