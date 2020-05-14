Подделавший данные тахографа поляк получил 11 дней ареста

По словам руководителя группы патрулирования Идаской префектуры Анники Эльм, 6 мая полицейские заметили стоящий на обочине грузовик, водитель которого возился между тягачом и прицепом. "Полицейским эти действия показались странными и у них возникло подозрение, что водитель может устанавливать или снимать с датчика скорости, находящегося на коробке передач, приспособление, которое может изменять показания тахографа", - сказала Эльм.