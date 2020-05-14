Мать года в уезде может определиться к Дню отцов

Нынче из-за коронапандемии отменяется уездное мероприятие-чествование в День матери, но возможно, что это звание присудят на торжественном концерте в честь Дня отца.
По сложившейся в Ида-Вирумаа за последние годы традиции, на устраиваемом в субботу накануне Дня матери праздничном концерте объявляли обладательницу титула "Хорошая мама". Из-за теперешнего чрезвычайного положения вместе с прочими мероприятиями отменили и концерт Дня матери, поэтому в традицию присуждения этого звания пришлось внести коррективы.