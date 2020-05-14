Мать года в уезде может определиться к Дню отцов

По сложившейся в Ида-Вирумаа за последние годы традиции, на устраиваемом в субботу накануне Дня матери праздничном концерте объявляли обладательницу титула "Хорошая мама". Из-за теперешнего чрезвычайного положения вместе с прочими мероприятиями отменили и концерт Дня матери, поэтому в традицию присуждения этого звания пришлось внести коррективы.

- Такое мероприятие, рассчитанное на семьи, проводить нынче не было бы хорошей идеей. Но мы в комиссии союза самоуправлений по культуре рассудили, что можно провести церемонию присуждения титула "Хорошая мама" на мероприятии в честь Дня отца осенью, когда планируется выбрать и отца года, - сказала специалист Ида-Вирумааского союза самоуправлений по культурной работе Эрика Кылло.