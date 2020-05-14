В городском транспорте Кохтла-Ярве остается правило 2+2

Для того чтобы обеспечить правило 2+2 в часы пик, предусмотрено дублирующее обслуживание, то есть когда один рейс обслуживают два автобуса. Это делается в будние дни в утренние часы, а по выходным - на 15-м маршруте, когда люди едут на дачные участки.

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Андрея Полудеткина, в связи с возникшей ситуацией, когда закрылись учебные заведения, торговые центры, люди оставались дома, доход, получаемый от платы за проезд, упал в пять раз, соответственно, можно сказать, что во столько же уменьшился и пассажиропоток.

Отвечая на вопрос о том, что, пользуясь тем моментом, что водитель не продает билеты, возможно, какая-то часть пассажиров просто не оплачивает свой проезд, Андрей Полудеткин отметил, что бесплатный проезд никто не вводил. "Электронные каналы оплаты проезда никуда не делись, и как перевозчик, так и горуправа настоятельно призывают людей свой проезд оплачивать, - говорит он. - Если резко уменьшается доход от продажи билетов, то увеличивается дотация на транспорт из городского бюджета, а это значит, что приходится урезать расходы на другие необходимые нужды, скажем, ремонт дорог".