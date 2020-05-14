Трудовые отряды в Кохтла-Ярве хотят организовать и предстоящим летом

Кохтла-Ярвеский молодежный центр, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, намерен продолжать зарожденную в прошлом году традицию летних трудовых отрядов. Регистрацию уже объявили, но на этот раз отряды смогут собраться не раньше августа.
Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер сказала, что городские власти вновь готовы поддержать организацию трудовых отрядов, выделив необходимые средства на зарплату. Прошлогодний опыт доказал, что работа на благо города - хороший способ привлечь к активной деятельности старших школьников, и немаловажно, что при этом они смогут заработать карманные деньги.