Чт, 14.05.2020
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Трудовые отряды в Кохтла-Ярве хотят организовать и предстоящим летом

В прошлом году отрядовцам нашли немало полезных дел на территории центра, но здесь есть чем заняться и нынешним летом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеский молодежный центр, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, намерен продолжать зарожденную в прошлом году традицию летних трудовых отрядов. Регистрацию уже объявили, но на этот раз отряды смогут собраться не раньше августа.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер сказала, что городские власти вновь готовы поддержать организацию трудовых отрядов, выделив необходимые средства на зарплату. Прошлогодний опыт доказал, что работа на благо города - хороший способ привлечь к активной деятельности старших школьников, и немаловажно, что при этом они смогут заработать карманные деньги. 

Также молодежный центр отправил заявку на поддержку проекта в "Eesti Noorsootöö Keskus" (ENTK) и рассчитывает на других спонсоров - переговоры ведутся. 

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