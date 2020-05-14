Трудовые отряды в Кохтла-Ярве хотят организовать и предстоящим летом

В прошлом году отрядовцам нашли немало полезных дел на территории центра, но здесь есть чем заняться и нынешним летом.

Кохтла-Ярвеский молодежный центр, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, намерен продолжать зарожденную в прошлом году традицию летних трудовых отрядов. Регистрацию уже объявили, но на этот раз отряды смогут собраться не раньше августа.