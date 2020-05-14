Йыхвиская основная школа может уместиться в одну смену на время строительства

Больше всего учащихся возможно разместить в бывшем здании Дома культуры и суда на Нарвском шоссе, 11 в центре Йыхви. "Здание находится в частной собственности, предварительный договор с собственником здания подготавливается, - сказала советник волостного управления по вопросам образования, культуры и социальной работы Мария Лаанемяэ. - Параллельно школа занимается своими делами: просматривает планы помещений и думает, как организовать питание и уроки физкультуры".