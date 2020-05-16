Мерле Вийрмаа: Сильные частные медиа полезны всему обществу

У нас имеются одновременно как плохие, так и хорошие новости. Лучшее, что принес кризис медиарынку, так это необычайный рост числа наших читателей, зрителей и слушателей. Это подтверждается тем, что самое позднее в июне число наших платных подписчиков превысит отметку в 100000. Люди доверяют качественным медиа и готовы платить за их потребление. Готовность и желание платить также за цифровой контент стали новой нормальностью.

В то же время доходы от рекламы в период кризиса резко упали. По оценке медиаруководителей, в этом году от эстонского рынка не будет получено несколько десятков миллионов евро за рекламу, а растущие доходы от подписки никак не компенсируют эту потерю.

Нигде в мире коммерческая модель прессы не является полностью независимой от рекламных доходов. Однако коммерческая модель все больше склоняется в сторону заказчиков, и в перспективе это только позитивно, поскольку предоставляет медиадомам возможность предлагать более качественное содержание, нежели подпитывающийся кликами медиапоток.

Зачем я пишу все это? В связи со снижением рекламных доходов Союз медиапредприятий обратился от имени своих членов к правительству с просьбой о прямых пособиях. Главной причиной стало то, что на большинство наших предприятий общие кризисные меры не распространяются, ведь работы у нас меньше не стало. Мы хотим, чтобы 2020 год не вошел в историю как год, когда, например, некоторые уездные газеты прекратили существование.

Среди наших членов есть 63 частных медиапредприятия Эстонии, из общего числа работников которых 850 человек ежедневно производят новостные медиа. Наши предприятия приносят государству в виде налогов более 25 миллионов евро в год.

Обращаясь к государству, медиасоюз никак не думал, что наши члены готовы пойти на малейший компромисс относительно своей роли сторожевой собаки общества, и никогда не рассматривал возможность отказа от свободы журналистики. Такие ожидания противоречили бы важнейшей ценности журналистики, то есть свободе слова. Напротив, мы просим прямых пособий, чтобы избежать ослабления медиа, что стало бы угрозой для свободы слова.

Лучшее, что принес кризис медиарынку, так это необычайный рост числа наших читателей, зрителей и слушателей, однако рекламные доходы в то же время очень упали.

Слабые, сосредоточенные только на собственном выживании медиапредприятия не смогут выполнять свои обязательства перед обществом, и именно тут возникает угроза, что контроль над медиа перейдет в руки бизнесменов, имеющих двоякие цели, и правительствам, ищущим нездоровых сделок.

Евросоюз уже давно предостерегал от подобного своих членов: слабая пресса делает общество ленивым и слабым, оно утрачивает способность замечать и отстаивать более слабых. Роль прессы - постоянно находиться в требовательном и аргументированном диалоге с правителями, и если его не будет, то мы не сможем защищать общество и тех, кто нуждается в защите.

Мы благодарны государству за то, что оно изыскало в сложное время около миллиона на поддержку частных медиа Эстонии. Миллион складывается из пособия на доставку на дом (450000), уменьшения дигиНСО (400000) и из социальных кампаний (110000). К сожалению, это меньше пяти процентов того, чего мы недосчитались.

Эстонцы считают себя европейцами, нам нравится сопоставлять себя с остальной Европой. Кризисные поддержки медиа со стороны эстонского правительства самые маленькие в Европе, они значительно уступают мерам, предпринятым как в служащих для нас образцом странах Скандинавии, так и в других государствах Европы.

Среди мер в других государствах Европы есть масштабные правительственные кампании, отмена налогов на рабочую силу, освобождение изданий от НСО, а также прямое возмещение неполученных доходов. Несколько стран увеличили также существующие постоянные пособия для частных медиа, не связанные с кризисом.

В Эстонии таких пособий нет. Это заставляет задуматься. Кому и почему выгодно ослабление частных медиа Эстонии?