Хельо Пикхоф: Плату за детский сад нужно отменить

Проведение нашего предложения в жизнь в первую очередь поспособствует тому, чтобы ни один ребенок не оставался без дошкольного образования из-за финансовых затруднений семьи. Ведь дошкольное образование является основой и неотъемлемой частью образовательного пути: дошкольное развитие ребенка закладывает фундамент для развития его учебных и социальных навыков. Основное и среднее образование бесплатны, как и высшее образование, - по крайней мере для тех, кто старателен и успевает завершить обучение в отведенные сроки.

Согласно документам, детсад сейчас посещают 89 процентов детей в возрасте трех-шести лет. Детей, не охваченных дошкольным образованием, всего около десяти процентов, но даже такое количество вызывает обеспокоенность ученых в области образования.

Наряду с более чем десятикратной разницей в размере плат за место в детсаду и имущественным расслоением семей набирает силу и региональное неравенство.

Поэтому для всех малышей по всей Эстонии необходимо создать равные возможности, чтобы они могли ходить в детсад, получать качественное дошкольное образование под руководством квалифицированных педагогов, а также есть сытную и полезную пищу. К сожалению, не в каждом доме ее достаточно.

Из-за коронавируса кормильцы во многих семьях потеряли работу. Так как в полной мере экономический кризис проявится, вероятно, осенью, то оставшихся без работы и дохода, к сожалению, еще прибавится. Снимаю шляпу перед теми многочисленными самоуправлениями, которые во время действия чрезвычайного положения освободили родителей от платы за место в детсаду.

В конце апреля социал-демократы представили Рийгикогу проект закона о внесении изменений в Закон о детских дошкольных учреждениях, который предусматривает упразднение обязанности родителей вносить плату за место в детсаду. Вместо этого самоуправления получат от государства поддержку, которая будет распределяться в соответствии с числом и возрастом детей в том или ином месте, размером хозяйственных расходов детсада и т.д.

В завершающемся учебном году дошкольное образование у нас получают 66330 детей, компенсация платы за место потребует из госбюджета примерно 40 миллионов евро. По правде говоря, государство должно бы взять на себя также расходы на питание детсадовцев, что тоже сгладило бы социальное неравенство. Но постараемся двигаться шаг за шагом, как сейчас принято говорить.