Пятой части работников нарвских детсадов заплатили меньше из-за коронавирусного кризиса

- Горуправа ни один оклад не уменьшила и уменьшать не собиралась, - заявлял в статье "Северного побережья" мэр Нарвы Алексей Евграфов, уточнив при этом, что вопрос зарплат является все же прерогативой директоров учреждений.

Заведующая отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус, отвечающая за сферу образования, сообщила, что работникам детских садов сокращали дополнительные выплаты. Это считается естественным, ведь в первый месяц чрезвычайного положения посещаемость нарвских детсадов упала до 25 процентов. С работников снимались дополнительные задания, уменьшалась их рабочая нагрузка.

Всего в Нарве 17 действующих детсадов, и по состоянию на начало года в них 2555 детей. Работников - порядка 750 человек, по данным горуправы.

- Руководителям учреждений требований об экономии не предъявлялось, отдел культуры разослал письма с просьбой об экономии бюджета как в части хозяйственных расходов, так и в части оплаты труда, - объясняет Лутус. - Считаем весьма вероятным урезание городского бюджета во второй половине года, и своевременное принятие мер позволит смягчить негативные последствия кризиса, например, минимизировать или избежать сокращений в тех же детских садах.

Виктория Лутус. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

По данным отдела культуры Нарвской горуправы на конец апреля (за май заработная плата еще не выплачивалась), сокращения доплат или нагрузки коснулись около 150 работников детсадов. Благодаря этому сумма экономии за период с середины марта до конца апреля составила около 15000 евро.

Комментируя жалобы детсадовских работников о снижении зарплат, Виктория Лутус сказала:

- Работнику следует посмотреть в трудовом договоре, за что ему назначалась выплата и, исходя из этой информации, обратиться к администрации своего учреждения, если, по мнению работника, он все-таки должен получить доплату. При отсутствии компромисса всегда можно обратиться в отдел культуры и Трудовую инспекцию.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов ранее говорил, что городской бюджет недополучит в 2020 году из-за коронавирусного кризиса предположительно 3,5 миллиона евро. Вопрос об уменьшении окладов работников городских учреждений власти пока не рассматривали, насколько осведомлена член горуправы Виктория Лутус.