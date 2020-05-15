Новый рынок в Силламяэ распахнул двери

В новом бизнес-здании, построенном ТОО "Aragats" на бульваре Виру, 14 в Силламяэ, открылся долгожданный рынок. Продавцов и покупателей здесь пока немного, но инициаторы верят, что со временем все будет востребовано.
Долгожданный объект был давно готов, но коронавирус заставил отложить открытие больше чем на месяц. В начале мая двери распахнулись, и успевшие сюда заглянуть горожане убедились, что, как и обещали, силламяэсцы получили современный, со всеми удобствами и условиями, отвечающими санитарным и другим нормам, крытый рынок.
12 холодильных витрин, много прилавков для продуктовых и промышленных товаров. Сейчас здесь в основном мясомолочная продукция, овощи. Промтовары представлены детскими игрушками и носками. Не все торговые места заняты, но представитель владельца здания ТОО "Aragats" Араик Карапетян сказал, что арендаторы есть, свободными остались пара прилавков, но он уверен, что и они долго пустовать не будут - когда перестанем бояться вируса и жизнь войдет в свою колею, все будет востребовано. Они надеются, что приходить за товарами сюда будут не только силламяэсцы, но и соседи из других городов. "Практика показывает, что магазинная и рыночная торговля различаются и у людей должен быть выбор", - считает собеседник.
Чрезвычайное положение внесло коррективы в работу, по словам Араика, все меры предосторожности продавцами и покупателями соблюдаются: санитайзеры на входе есть, дистанцию соблюдают и уборку делают часто.
Сезонная торговля местных садоводов и огородников в теплое время года, скорее всего, по-прежнему останется на улице - горожане к этому привыкли, а в холодное время года, если потребуется, для таких торговцев найдут местечко под крышей нового рынка.
Площадь построенного здания - 1300 квадратных метров, ТОО "Aragats" инвестировало в него более миллиона евро. Вторую часть нового бизнес-здания занял магазин популярной европейской розничной сети одежды и промтоваров "Pepco".