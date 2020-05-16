Сб, 16.05.2020
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Государство приступает к предварительному проектированию четырехполосного шоссе между Йыхви и Тойла

Здесь, на восточной окраине Йыхви планируется построить крупную многоуровневую транспортную развязку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Государство приступит в этом году к предварительному проектированию десятикилометрового участка четырехполосного шоссе между Йыхви и Тойла, но его строительства, очевидно, придется подождать не менее шести-восьми лет.

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Департамент шоссейных дорог объявил на этой неделе гостендер для составления предварительного проекта участка дороги Йыхви - Тойла, расположенного между 162,5 км и 172,5 км шоссе Таллинн - Нарва. Намечаемый главным образом в имеющемся шоссейном коридоре новый более широкий участок шоссе начинается от эдизеского дорожного узла на западной окраине Йыхви и доходит почти до вокаского перекрестка. 

Три многоуровневые транспортные развязки

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