Государство приступает к предварительному проектированию четырехполосного шоссе между Йыхви и Тойла

Департамент шоссейных дорог объявил на этой неделе гостендер для составления предварительного проекта участка дороги Йыхви - Тойла, расположенного между 162,5 км и 172,5 км шоссе Таллинн - Нарва. Намечаемый главным образом в имеющемся шоссейном коридоре новый более широкий участок шоссе начинается от эдизеского дорожного узла на западной окраине Йыхви и доходит почти до вокаского перекрестка.