Кохтла-Ярве в пятницу открыл спортивные и детские площадки

Дезинфекция детских и спортивных площадок в городе сланцевиков началась с четверга - в течение дня проведена обработка территорий и уличных тренажеров во всех частях города, с пятницы там разрешено проводить время.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что, как и рекомендовано правительственной комиссией, площадки будут обрабатываться спецсредствами ежедневно, а заниматься этим станут работники обслуживающей фирмы - муниципального предприятия "OSK Grupp".
Тем не менее она напоминает: меры предосторожности надо соблюдать, избегать многолюдности и использовать средства защиты.