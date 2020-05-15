Сб, 16.05.2020
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Кохтла-Ярве в пятницу открыл спортивные и детские площадки

Детская игровая площадка в Северном микрорайоне Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Дезинфекция детских и спортивных площадок в городе сланцевиков началась с четверга - в течение дня проведена обработка территорий и уличных тренажеров во всех частях города, с пятницы там разрешено проводить время.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что, как и рекомендовано правительственной комиссией, площадки будут обрабатываться спецсредствами ежедневно, а заниматься этим станут работники обслуживающей фирмы - муниципального предприятия "OSK Grupp".

Тем не менее она напоминает: меры предосторожности надо соблюдать, избегать многолюдности и использовать средства защиты.

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