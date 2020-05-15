На улице Оутокумпу временно запретили парковку

В пятницу, 15 мая, дорожники пришли на улицу Оутокумпу, где предстоит привести в порядок участок дорожного покрытия от "Камня дружбы" до магазина "Консум".

Служащий охраны правопорядка горуправления Тимофей Корепов предупреждает горожан, что в период проведения работ парковка автомобилей здесь будет запрещена. Но неудобства не придется терпеть долго - это не очень большие работы, которые обещают выполнить в течение трех-четырех дней.