Сб, 16.05.2020
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На улице Оутокумпу временно запретили парковку

"Камень дружбы" в Южном микрорайоне Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Ярвеской части Кохтла-Ярве активно начался ямочный ремонт дорог, который ведут строители тартуской фирмы "Asfaldigrupp", выигравшей конкурс.

В пятницу, 15 мая, дорожники пришли на улицу Оутокумпу, где предстоит привести в порядок участок дорожного покрытия от "Камня дружбы" до магазина "Консум".

Служащий охраны правопорядка горуправления Тимофей Корепов предупреждает горожан, что в период проведения работ парковка автомобилей здесь будет запрещена. Но неудобства не придется терпеть долго - это не очень большие работы, которые обещают выполнить в течение трех-четырех дней.

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