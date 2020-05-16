Город Нарва-Йыэсуу оказался на грани краха

После объединения с Вайвараской волостью в состав города Нарва-Йыэсуу вошли также разрез "Narva", электростанции и золоотвалы "Eesti Energia". Весомую долю доходной части городского бюджета образуют налоги, связанные с добычей и переработкой сланца. Резкое сокращение переработки сланца с самой весны прошлого года увеличивало прореху в городском бюджете Нарва-Йыэсуу.