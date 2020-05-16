Сб, 16.05.2020
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Город Нарва-Йыэсуу оказался на грани краха

По словам Максима Ильина, из-за резкого уменьшения доходов под угрозой оказалась жизнеспособность Нарва-Йыэсуу как самоуправления.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В связи с уменьшившимся из-за сокращения сланцедобычи поступлением налогов и ростом безработицы город Нарва-Йыэсуу не сможет без поддержки государства выполнять возложенные на самоуправление законом задачи, сообщил мэр Максим Ильин в обращении, отправленном в эту среду правительству и нескольким министерствам.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

После объединения с Вайвараской волостью в состав города Нарва-Йыэсуу вошли также разрез "Narva", электростанции и золоотвалы "Eesti Energia". Весомую долю доходной части городского бюджета образуют налоги, связанные с добычей и переработкой сланца. Резкое сокращение переработки сланца с самой весны прошлого года увеличивало прореху в городском бюджете Нарва-Йыэсуу.

Положение все больше осложняется 

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